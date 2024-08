Zwei Verletzte nach Hubschrauberabsturz in Straßkirchen

Gegen 19 Uhr startet am Donnerstagabend ein Leichthelikopter vom Flugplatz in Dingolfing. Etwa eine halbe Stunde später stürzt der Hubschrauber plötzlich über einem Feld in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) ab. Die beiden Insassen werden verletzt, nun ermittelt die Polizei. Auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ist eingebunden.

Hubschrauberabsturz in Straßkirchen: Ursache bislang unklar

Zeugenberichten zufolge war der Hubschrauber zunächst 15 Meter über einen Acker geflogen, bevor er plötzlich absackte. Im Anschluss sei der Rotor auf dem Boden aufgekommen, der Hubschrauber überschlug sich und blieb schließlich auf der Seite liegen. Bei dem Unfall wurden der 48-jährige Pilot und sein 65-jähriger Co-Pilot Angaben der Polizei Niederbayern zufolge mittelschwer verletzt. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Bei dem Unfall in Straßkirchen entstand Angaben der Polizei zufolge ein Totalschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ursache des Unfalls ist bislang unbekannt. Die Polizei Straubing hat die Ermittlungen aufgenommen und auch die Bundesstelle für Fluguntersuchungen ist eingebunden. Erst kürzlich ist in Voralberg in der Nähe des Mottakopfes ein Flugzeug abgestürzt, der Pilot wurde dabei tödlich verletzt.