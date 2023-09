Bürger stimmen für großes BMW-Batteriewerk in Niederbayern

Die Bürger des niederbayerischen Straßkirchen haben sich in einem Bürgerentscheid für die Ansiedlung eines BMW-Batteriewerks entschieden. Die Wahlbeteiligung war hoch.

Die Bürgerinnen und Bürger von Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen haben den Weg für ein Batteriewerk von BMW in ihrer Gemeinde freigemacht. Bei einem Bürgerentscheid stimmte eine klare Mehrheit für den Bau der Fabrik. Künftig sollen dort pro Jahr 600.000 Hochvoltsspeicher für Elektroautos montiert werden.

75,3 Prozent der Bürger stimmten mit "Ja", 24,7 Prozent mit "Nein". Die Wahlbeteiligung war hoch: Sie lag bei 76,9 Prozent. Durch die Ansiedlung sollen rund 3200 Arbeitsplätze entstehen. Parallel richtete sich ein Bürgerbegehren der Initiative "Lebenswerter Gäuboden" gegen den Bau der Fabrik. Dieses enthielt allerdings nur 29,6 Prozent Ja-Stimmen.

Hohe Wahlbeteiligung: BMW-Batteriewerk kommt nach Straßkirchen

Die BMW-Fabrik soll nun auf einer Fläche von mehr 100 Hektar zwischen der Gemeinde Straßkirchen und der der Gemeinde Irlbach errichtet werden. Sie soll eine zentrale Bedeutung für die Ankurbelung der Elektroautoproduktion einnehmen. Von dem Batteriewerk sollen die BMW-Werke in Dingolfing, Regensburg und München beliefert werden – direkt mit Elektrolastwagen über die Autobahnen A3 und A92. Ein Lager für die großen und schweren Akkus ist somit nicht notwendig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Wäre der Bürgerentscheid nicht zugunsten der Fabrik in Straßkirchen ausgefallen, wäre BMW auf einen Standort außerhalb von Bayern ausgewichen. "Die Menschen in Straßkirchen haben für eine gemeinsame Zukunft mit der BMW Group gestimmt. Wir können damit hier in Bayern die Chancen nutzen, die die Transformation zur Elektromobilität bietet", sagte der BWM-Produktionsvorstand Milan Nedeljković.

Bau der BMW-Batteriefabrik in Straßkirchen soll 2024 beginnen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach auf X, ehemals Twitter, von einem "guten Signal für die Region und den Wirtschaftsstandort Bayern". Der stellvertretende Minsterpräsident und bayerischer Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger, sagte auf X, die Bürger hätten "die richtige Wahl getroffen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Laut BMW sollen in dem Werk im ersten Bauabschnitt rund 1600 Personen arbeiten. Diese Anzahl soll dann im Endausbau verdoppelt werden. Mit dem Bau soll kommendes Jahr begonnen werden. 2026 sollen dann in Straßkirchen die ersten Hochvoltbatterien montiert werden. (mit dpa)