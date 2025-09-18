Angriff durch Hund in Wiesenbach: Peta fordert Hundeführerschein für Bayern

In Wiesenbach im Landkreis Günzburg ist am Sonntagabend eine Spaziergängerin von einem freilaufenden Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Wie aus Polizeikreisen bekannt wurde, war die 59-jährige Frau mit ihrem eigenen Hund unterwegs, als ein weiterer Vierbeiner sie attackierte und mehrfach ins Gesicht biss. Die Verletzungen waren so schwer, dass die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt.

Angesichts dieses Vorfalls fordert die Tierrechtsorganisation Peta die bayerische Landesregierung auf, rasch einen verpflichtenden Hundeführerschein einzuführen. Laut Peta könnten dadurch viele Unfälle vermieden werden. Die Organisation verweist auf Bundesländer wie Niedersachsen, wo ein Sachkundenachweis für Hundehalter seit 2013 vorgeschrieben ist und die Zahl der Beißvorfälle nachweislich gesunken sei.

Peta gibt Hundehaltern die Schuld an schwerwiegenden Angriffen

Peta sieht die Ursachen für Angriffe wie den in Wiesenbach meist nicht beim Tier selbst, sondern bei einer unzureichenden Ausbildung oder fehlender Sachkenntnis der Halter. Ein Hundeführerschein sehe daher einen Theorie- und einen Praxisteil vor, um die nötigen Kenntnisse für eine artgerechte Tierhaltung und die richtige Kommunikation mit dem Hund zu vermitteln.

Eine repräsentative Umfrage der Tierrechtsorganisation aus dem Jahr 2023 zeigt: 68 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sprechen sich für einen verpflichtenden Hundeführerschein aus. Auch zur Vorbeugung von Impulskäufen von Hunden könnte ein solcher Nachweis beitragen, betont Peta.

Nach Hundeattacke in Wiesenbach: Ermittlungen der Polizei dauern an

Bislang bleibt Bayern bei der Regelung für Hundehalter im Vergleich zu anderen Bundesländern eher locker. Doch eventuell könnte der Fall Wiesenbach für ein Umdenken sorgen. Die Ermittlungen dauern jedenfalls noch an, die Polizei nimmt Hinweise entgegen.