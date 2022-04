"AugsburgOhneAngst": Kirchenmitarbeitende erklären sich mit Queeren solidarisch

Plus Insgesamt 80 Mitarbeitende und Verbände des Bistums Augsburg fordern einen "Kulturwandel" im Umgang mit queeren Kolleginnen und Kollegen. Die Aktion lässt sich auch als Kritik an Bischof Meier verstehen.

An diesem Montag geht eine Internetseite online, die im katholischen Bistum Augsburg für einigen Gesprächsstoff sorgen wird. Auf www.augsburgohneangst.de erklären sich 80 Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner – „kirchliche Mitarbeiter:innen, Religionslehrkräfte und kirchliche Initiativen“ – solidarisch mit jenen mehr als hundert Kolleginnen und Kollegen, die sich im Januar bei der bundesweiten Aktion „#OutInChurch – für eine Kirche ohne Angst“ geoutet haben.