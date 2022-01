Katholische Kirche

19:12 Uhr

Kreuz und queer: Beschäftigte der katholischen Kirche erzählen ihre Geschichten

Plus Burkhard Hose ist Priester und homosexuell. Wie er haben sich jetzt über hundert Beschäftigte der katholischen Kirche geoutet. Sie riskieren ihre Jobs. Und wollen sich doch nicht mehr verstecken.

Von Michael Czygan, Sarah Ritschel und Daniel Wirsching

Der katholische Hochschulpfarrer Burkhard Hose, der im unterfränkischen Würzburg arbeitet, hat kein Problem mehr damit zu sagen, dass er homosexuell ist. Seine Eltern, seine Geschwister, seine Freundinnen und Freunde, sein Team wissen es seit langem. Hose hat kein Problem – seine Kirche und viele, die für sie arbeiten, dagegen schon. Am Telefon spricht Hose am Montagmorgen von den Verdächtigungen und Anschuldigungen, die er in den vergangenen Jahrzehnten über sich ergehen lassen musste. Er spricht über das Gefühl, dass ein Teil von ihm schlicht nicht anerkannt werde von seinem Arbeitgeber. „Wir wollen, dass wir nicht länger beschämt werden“, sagt der 55-Jährige, der 1994 zum Priester geweiht wurde.

