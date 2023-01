Kirche

Das Bistum Augsburg soll eine umfassende Missbrauchsstudie bekommen

Exklusiv In einigen Bistümern gab es bereits Gutachten, nun will die Unabhängige Aufarbeitungskommission auch in Augsburg Missbrauchsfälle wissenschaftlich untersuchen lassen.

Für das katholische Bistum Augsburg soll eine Missbrauchsstudie beauftragt werden. Entsprechende Informationen unserer Redaktion bestätigten am Dienstag das Bistum Augsburg und dessen Unabhängige Aufarbeitungskommission. Ihr Vorsitzender Hubert Paul, früher Präsident des Sozialgerichts Augsburg, sagte auf Anfrage: „Die beabsichtigte Studie soll einen von den bisher in verschiedenen Bistümern vorliegenden Gutachten abweichenden Blickwinkel einnehmen.“ Die Überlegungen gingen dahin, „im Rahmen einer ergebnisoffenen wissenschaftlichen Studie die Situation der von Missbrauch im Kontext der katholischen Kirche im Bistum Augsburg betroffenen Menschen in ihrer ganzen – auch psychosozialen – Breite untersuchen zu lassen“. Bereits seit dem vergangenen Sommer würden von der Aufarbeitungskommission „sehr produktive Gespräche mit Wissenschaftlern einer bayerischen Universität geführt“. Bistum Augsburg sagte bereits prinzipiell zu, entstehende Kosten zu übernehmen Details nannte Paul nicht. Er ergänzte, dass eine Auswertung der aus der „MHG-Studie“ bekannten Fälle im Bistum Augsburg durch zwei Mitglieder der siebenköpfigen Aufarbeitungskommission kurz vor dem Abschluss stehe. Die MHG-Studie war von den deutschen katholischen Bischöfen in Auftrag gegeben und 2018 vorgestellt worden. Sie bezog sich auf alle 27 (Erz-)Bistümer. Ihr Befund: 1670 Geistliche sollen zwischen 1946 und 2014 3677 Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Bistumssprecher Ulrich Bobinger erklärte auf Anfrage, dass das Bistum Augsburg bereits bei der Etablierung der Unabhängigen Aufarbeitungskommission im Jahr 2021 zugesagt habe, dieser die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie für ihre Arbeit als notwendig ansehe. „Diese Zusage umfasste immer auch schon Kosten, die durch extern beauftragte Studien entstehen könnten.“ Lesen Sie dazu auch Kirche Missbrauchsopfer treffen Justizminister: Forderungen nach "Ombudsstelle" werden lauter



