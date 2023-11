Theologe Wunibald Müller: "Katholiken lassen sich nicht mehr von Rom belehren"

Der bekannte katholische Theologe übt scharfe Kritik an jüngsten Aussagen aus dem Vatikan zu Reformen. Die Dynamik, die von dort ausgehe, komme ihm vor "wie die letzten Zuckungen einer sterbenden Institution".

Wunibald Müller, der frühere Leiter des Recollectio-Hauses der Benediktinerabtei Münsterschwarzach bei Würzburg, übt scharfe Kritik an jüngsten Aussagen aus dem Vatikan zum Thema innerkirchliche Reformen. Unserer Redaktion sagte der bekannte katholische Theologe und psychologische Psychotherapeut: "Es ist genug. Katholiken lassen sich nicht mehr von Rom belehren, über was sie diskutieren dürfen und was sich verändern muss in der Kirche, damit die Kirche für sie weiterhin ein Ort ist oder wieder zu einem Ort wird, an dem sie mit Überzeugung ihren Glauben miteinander leben können." Die Zeiten seien "endgültig vorbei, in denen Rom glaubt, mit irgendwelchen Schreiben sie gängeln und einschüchtern zu können". Die Dynamik, die derzeit von Rom ausgehe, komme ihm vor "wie die letzten Zuckungen einer sterbenden Institution".

Müller sagte weiter: Die Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Personen – auch da, wo sie sexuell zum Ausdruck gebracht werde – müsse in der Kirche als selbstverständlich betrachtet werden. In der deutschen Kirche sei das zunehmend der Fall. "Da wird es kein Zurück geben, mögen sich manche im Vatikan auch noch so sehr dagegen sträuben." Ebenfalls müsse über die Zulassung von Frauen zu allen Weiheämtern diskutiert werden; die "Abwertung der Frau in der Kirche" sei ein Skandal.

Der Vatikan werde nicht über Frauenpriesterweihe und Homosexualität verhandeln, hieß es zuvor

Müller bezieht sich auf einen Brief von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin an die deutschen Bischöfe. Das Schreiben wurde laut Deutscher Bischofskonferenz den Oberhirten kürzlich in Würzburg bei einem Treffen des "Ständigen Rates" vorgelegt. Die katholische Zeitung Die Tagespost aus Würzburg berichtete zuerst darüber. Demnach denke der Vatikan nicht daran, in kommenden Gesprächen mit einer Delegation deutscher Bischöfe über den Ausschluss von Frauen von der Priesterweihe oder über die Lehre der Kirche zur Homosexualität zu verhandeln.

Das Recollectio-Haus bietet katholischen Geistlichen, die eine Auszeit benötigen oder unter ihrer Kirche leiden, nach eigenen Angaben die Möglichkeit, "sich körperlich, psychisch und geistlich-spirituell zu sammeln".

