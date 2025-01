Migrationspolitik der Union: Kirche darf auch politisch sein

Es brodelt in der Gesellschaft. Und in der katholischen Kirche grummelt es: Wie politisch darf/soll/muss sie sein? Und: Welche Bedeutung kommt dem „C“ für „christlich“ in CDU und CSU eigentlich noch zu? Das sind keine neuen Fragen, doch angesichts der verschärften Migrationspolitik der Union brechen sie mit Macht auf. Erst recht vor dem Hintergrund des Bekenntnisses der katholischen Bischöfe aus dem vergangenen Jahr, sich von der AfD abzugrenzen – auch kirchenintern. Jener AfD, die Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz am Mittwoch eine Mehrheit beschaffte.

Es braucht gerade Stimmen, die (Mit-)Menschlichkeit und echte Lösungen anmahnen

Das Meinungsbild dazu ist kirchenintern zwar nicht so einheitlich, wie es nach der Stellungnahme des Katholischen Büros in Berlin, in dem die Merz-Union schonungslos kritisiert wurde, zunächst aussah. Sie war nicht mit den Bischöfen abgestimmt. Dennoch sind aus der katholischen Kirche – und aus der evangelischen – derzeit starke und zugleich abwägende Stimmen zu hören. Und hier sprechen keine Parteipolitiker, auch wenn sie zur Parteipolitik sprechen, sondern Christen. Wie der Erdinger Pfarrer, der sich traute, der AfD den Spiegel vorzuhalten – und dafür angezeigt wurde.

In diesen Zeiten braucht die Gesellschaft solche Stimmen: Stimmen, die mit Verweis auf christliche Werte und auf dem Fundament christlicher Glaubensgewissheiten in aufgeheizten Debatten (Mit-)Menschlichkeit und echte Lösungen anmahnen. In diesem Sinne und auf diese Weise darf, ja muss Kirche politisch sein.