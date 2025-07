Sicherheit das ganze Jahr statt Blitzermarathon

Sensibilisieren, einbremsen, Raser stoppen – das alles wollen Polizei und Innenministerium mit dem Blitzermarathon am Mittwoch erreichen und damit ein Zeichen setzen: Wer zu schnell fährt, gefährdet Leben, und jeder Tote im Straßenverkehr ist einer zu viel. Da kann ja niemand widersprechen, Sicherheit muss oberstes Gebot auf der Straße sein. Aber gerade deshalb muss man sich fragen: Warum zögert die Politik an den restlichen 364 Tagen so sehr, wenn es darum geht, uns im Verkehr zu schützen?

Tempolimit statt Blitzermarathon: Deutschlands Verkehr müsste sicherer sein

Oder wo bleiben unzählige neue Radwege, die den Verkehr für Radler bedeutend sicherer machen würden? Wieso erlauben wir uns Gesetze, die so lasch sind, dass manche Autofahrer nur eine Bewährungsstrafe erhalten, obwohl sie einen tödlichen Unfall verursacht haben? Und warum kann man immer noch mit weit über 200 Kilometern pro Stunde über deutsche Autobahnen heizen, ohne zu große Angst haben zu müssen, den Führerschein zu verlieren? Warum gibt es immer noch kein Tempolimit, obwohl sich eine Mehrheit der Deutschen dafür ausspricht?

Der Blitzermarathon ist ein simples Mittel, er erhält große Aufmerksamkeit, aber selbst die schlimmsten Raser müssen sich nur einen Tag lang einschränken. Das ist Symbolpolitik, obendrein mit umstrittener Wirkung. Vor den einschneidenden Maßnahmen scheuen wir uns.