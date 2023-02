Manching

Kein Alarm und keine Videobilder: Wie der Goldschatz von Manching gestohlen wurde

Plus Nach dem Diebstahl des Keltenschatzes von Manching fehlt noch immer jede Spur von Tätern und Gold. Inzwischen wird immer klarer: Das Sicherheitsnetz hatte mehr als nur eine Schwachstelle.

Von Luzia Grasser

1999 haben Archäologen bei Ausgrabungen in Manching 483 Goldmünzen aus der Keltenzeit gefunden. Die Wissenschaftler jubilierten ob des einzigartigen Fundes, genauso wie die Marktgemeinde Manching. Das Keltengold war der größte Schatz im 2006 eröffneten Kelten-Römer-Museum. Bis Ende des vergangenen Jahres. In der Nacht auf den 22. November sind Unbekannte in das Gebäude eingebrochen, haben die Bodenvitrine, in der der Goldschatz lag, eingeschlagen und sind mit den Münzen verschwunden. Gerade einmal neun Minuten hat der filmreife Coup gedauert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

