Augsburger Mediengespräche: So gefährlich sind Falschnachrichten

Die diesjährigen Augsburger Mediengespräche befassen sich am 14. November mit dem Thema der Stunde: Fake News. Und der Frage: Gefährdet Desinformation die Demokratie?

Bernhard Pörksen befasst sich von Berufswegen intensiv mit Falschnachrichten und ihren Auswirkungen. Und damit hat der Tübinger Professor für Medienwissenschaft reichlich zu tun. Denn gerade in diesen Krisen- und Kriegszeiten werden Fake News massenhaft und schnell verbreitet – und von unzähligen Menschen auch geglaubt.

Vor allem eine Frage lasse den bundesweit bekannten Wissenschaftler und Buchautoren dabei nicht los: "Fakes sind schnell, Wahrheiten langsam. Und die Korrektur ist oft auch einfach deshalb chancenlos, weil sie viel zu spät kommt. Nur: Wie dagegenhalten?", schrieb er vor wenigen Monaten in einem Gastbeitrag für unsere Zeitung. Eine Antwort lieferte er gleich mit: Die Aufklärung müsse schneller werden und bereits einsetzen, "bevor sich Weltbilder endgültig verfestigt und sich Fake-Behauptungen global verbreitet haben".

Der Tübinger Medienwissenschaftler und Buchautor Bernhard Pörksen befasst sich intensiv mit Falschnachrichten. Foto: Peter-Andreas Hassiepen

Wie genau er sich das vorstellt, wird Pörksen bei den Augsburger Mediengesprächen erklären und darüber diskutieren. Das Thema der Veranstaltung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) in Kooperation mit den Augsburger TV- und Hörfunksendern: "Fake News in Krisenzeiten: Gefährdet Desinformation die Demokratie?"

Diese Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer diskutieren über das Thema "Fake News in Krisenzeiten"

Die Augsburger Mediengespräche finden in diesem Jahr am Montag, 14. November, ab 18.30 Uhr (Einlass ist um 18 Uhr) im Hotel Maximilian's in Augsburg statt. Mit Pörksen auf dem Podium: Ellen Heinrichs, Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn Institute für Journalismus und konstruktiven Dialog, Gudrun Riedl, Formatentwicklerin von #Faktenfuchs (BR24 Digital), Lea Thies von der Günter Holland Journalistenschule in der Mediengruppe Pressedruck sowie BLM-Präsident Thorsten Schmiege. Moderator der Mediengespräche ist Jan Klukkert (a.tv).

Der Eintritt ist kostenlos. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich unter www.blm.de/augsburger_mediengespraeche oder an: events@blm.de