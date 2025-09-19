So (un)pünktlich war die S-Bahn im ersten Halbjahr

Wer in München mit der S-Bahn unterwegs ist, braucht mitunter Geduld. Doch obwohl es sich manchmal anders anfühlt: Über 91 Prozent der Münchner S-Bahnen waren im ersten Halbjahr 2025 pünktlich oder hatten eine Verspätung von maximal sechs Minuten. Das geht aus Erhebungen der Bayerische Eisenbahngesellschaft BEG hervor. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die S-Bahn München damit deutlich pünktlicher geworden. 2024 waren nur 87 Prozent der Züge pünktlich.

Die meisten pünktlichen Züge gab es der BEG zufolge im Mai mit rund 95 Prozent, der Juni war der unpünktlichste Monat mit einer Pünktlichkeitsquote von nur knapp 88 Prozent. Die pünktlichste Linie war die S3 Ost. Fast 95 Prozent der Züge kamen hier pünktlich an. Die meisten Verspätungen gab es auf der S6 West, hier waren unter 89 Prozent der Züge pünktlich. Auf der Stammstrecke waren knapp 91 Prozent der Züge pünktlich.

Viele Zugausfälle bei der Münchner S-Bahn im Sommer

Mehr als die Hälfte der Verspätungen gab es wegen Störungen in der Infrastruktur, also Weichenstörungen, Störungen an der Leit- und Sicherungstechnik oder an Gleisen und Bahnübergängen. Der zweithäufigste Grund waren externe Einflüsse mit 13 Prozent der Verspätungen. Dazu zählen etwa Wetterereignisse oder Notarzteinsätze.

Knapp sieben Prozent der Züge fielen laut der BEG im ersten Halbjahr aus. Besonders oft passierte das im Juni: Fast zwölf Prozent der S-Bahnen fielen im ersten Sommermonat aus. Die meisten Ausfälle gab es auf den Linien S3, S4, S5 und S8. Auch hier gab es eine Verbesserung: 2024 sind fast zehn Prozent der Münchner S-Bahnen ausgefallen. Bei fast zwei Dritteln der Zugausfälle im ersten Halbjahr lagen die Gründe bei Baustellen, darunter auch die Baustellen für die zweite Stammstrecke und das Elektronische Stellwerk München Ost. Am häufigsten waren Infrastrukturprobleme für Ausfälle verantwortlich, externe Einflüsse lagen auf Platz zwei der Gründe.