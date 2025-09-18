Reparatur stört Verkehr auf einer S-Bahn-Linie in München über mehrere Stunden

Zu zahlreichen Ausfällen kommt es am Mittwochnachmittag und -abend auf der Linie S3 der Münchner S-Bahn. Das geht aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn hervor. Zwischen Maisach und Deisenhofen müssen sich Pendlerinnen und Pendler deshalb auf größere Unannehmlichkeiten einstellen.

Ausfälle auf der S3 der Münchner S-Bahn am Mittwoch

Laut Online-Seite der S-Bahn München zur aktuellen Betriebslage verkehrt zwischen etwa 15.30 und 19.30 Uhr ein Großteil der Züge nicht auf der genannten Strecke. Grund für die Störung ist die Reparatur an einem Signal. Normalerweise fahren die Bahnen auf der Strecke im Zehn-Minuten-Takt. Folgende S-Bahnen sind von den Ausfällen auf der S3 betroffen:

S3 Fahrtrichtung Deisenhofen

S3 Pasing Abfahrt 15:41 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 16:02 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 16:21 Uhr

S3 Pasing Abfahrt 16:01 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 16:22 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 16:41 Uhr

S3 Pasing Abfahrt 16:21 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 16:42 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 17:01 Uhr

S3 Maisach Abfahrt 16:20 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 17:02 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 17:21 Uhr

S3 Maisach Abfahrt 16:40 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 17:22 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 17:41 Uhr

S3 Maisach Abfahrt 17:00 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 17:42 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 18:01 Uhr

S3 Maisach Abfahrt 17:20 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 18:02 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 18:21 Uhr

S3 Maisach Abfahrt 17:40 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 18:22 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 18:41 Uhr

S3 Maisach Abfahrt 18:00 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 18:42 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 19:01 Uhr

S3 Maisach Abfahrt 18:20 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 19:02 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 19:21 Uhr

S3 Fahrtrichtung Maisach

S3 Ostbahnhof Abfahrt 15:17 Uhr – Ankunft in Maisach 15:58 Uhr

S3 Ostbahnhof Abfahrt 15:37 Uhr – Ankunft in Maisach 16:18 Uhr

S3 Ostbahnhof Abfahrt 15:57 Uhr – Ankunft in Maisach 16:38 Uhr

S3 Ostbahnhof Abfahrt 16:17 Uhr – Ankunft in Maisach 16:58 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 16:20 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 16:37 Uhr) – Ankunft in Maisach 17:18 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 16:40 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 16:57 Uhr) – Ankunft in Maisach 17:38 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 17:00 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 17:17 Uhr) – Ankunft in Maisach 17:58 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 17:20 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 17:37 Uhr) – Ankunft in Maisach 18:18 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 17:40 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 17:57 Uhr) – Ankunft in Maisach 18:38 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 18:00 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 18:17 Uhr) – Ankunft in Maisach 18:58 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 18:20 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 18:37 Uhr) – Ankunft in Maisach 19:18 Uhr

S3 Deisenhofen Abfahrt 18:40 Uhr (Ostbahnhof Abfahrt 18:57 Uhr) – Ankunft in Maisach 19:15 Uhr

S-Bahn München: Große Störung auf der Stammstrecke am Mittwochmorgen

Die Bahn weist zudem daraufhin, dass es auf zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts auf der Linie S3 kommen kann. Am Abend sollte sich der Verkehr dann wieder normalisieren.

Am Mittwochmorgen war es bei der Münchner S-Bahn bereits zu einem größeren Verkehrschaos gekommen. Wegen der Reparatur an einem Signal im Bereich Pasing war es zu Ausfällen, geänderten Routen und großen Verspätungen auf allen Linien der Münchner Stammstrecke gekommen.