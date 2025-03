„Ihr seid hochbezahlte Nebelmaschinen und der Markus thront über allen“

Auf dem Münchner Nockherberg wird geschimpft, gelobt, gerügt und gefrotzelt – derbleckt eben. Zum fünften Mal in Folge gibt der Kabarettist und Schauspieler Maxi Schafroth den Fastenprediger, der sich an die „lieben Sünderinnen und Sünder“ wendet. Bei Schafroth geht es um politische Verfehlungen, Wahlkampf-Fehltritte und natürlich um Markus Söder. Das sind die besten Sprüche aus der Fastenpredigt.

Der meist-derbleckte Sünder auf dem Nockherberg? Markus Söder natürlich

Wie sollte es anders sein? Markus Söder steht an der Spitze des Freistaats, dann steht ihm selbstverständlich auch zu, am häufigsten von Mönch Schafroth genannt zu werden. Der Kontext? Meist kein allzu freundlicher.

„Politik ohne Umweg übers Hirn direkt ins Bauchgefühl. Baue deine eigenen Feinde und präsentiere dich als Erlöser eines selbst geschaffenen Problems. Und der Markus hat selbst geschaffene Probleme en masse. Atomausstieg. Wehrpflicht abgeschafft. Netzausbau versemmelt. Chaos auf der Schiene. Ramsauer, Scheuer, Dobrindt, die Dreifaltigkeit der Inkompetenz.“

Nicht nur die drei ehemaligen Bnd

Und bei keimender Unzufriedenheit, wo es brodelt und schwefelt, da zuckt Markus´ Wünschelrute. Der Söder-Seismograph auf der Suche nach der gesellschaftlichen Sollbruchstelle. Genau da lauert der Markus mit dem Kuhfuß. Bereit ihn hineinzutreiben. Denn wie steht es im Markus Evangelium, in der Neu-Auflage Verlag Söder Erlenstegen: Wo sich ein Spalt auftut da schlagt einen Keil hinein.

Markus, Angst wird nicht kleiner, wenn man sie teilt.

Wir sehen doch, was ihr abgeliefert habt in diesem Turbo-Wahlkampf. Ein Kondensat. Da war wirklich alles drin, außer das Wesentliche. Manchmal sieht man vor lauter Wahl die Bürger nicht mehr.

Sich oben halten indem man andere untertaucht. Liebe Ilse, wenn du Ordnungsgelder für Stillosigkeit im Wahlkampf verhängen könntest, dann bräucht der Markus noch ein Sondervermögen

Nockherberg-Sprüche 2025: Über Wahrheit und Wahlkampf

Aus purer Leichtigkeit bestanden die Fastenpredigten auf dem Nockherberg noch nie, jeder „Mönch“ packt in seine Rede auch eine gute Portion Moral. Und da Maximilian Schafroth in Zeiten voller weltpolitischer Krisen zu predigen hat, wird er in seiner Rede an die Politikerinnen und Politiker oft recht deutlich.

„Sehnt ihr euch nach einem strengen Fastenmönch? Wollt ihr, dass vom Recht der freien Rede ordentlich Gebrauch gemacht wird? Die Brandmauer zur Hölle hat ab heute eine Brandschutztür. Markus Söder gibt auf die Mauer eine Garantie. Diese erlischt, wenn Markus Söder seine Meinung ändert.“

Damit spielt Schafroth nicht nur auf die Brandmauer-Debatte an, die hochkochte, nachdem Friedrich Merz versuchte, eine Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchzusetzen. Er nimmt auch seinen Lieblingssünder des Abends aufs Korn: Markus Söder.

„Wahrheit ist in Zeiten der Digitalisierung eine Art Knetmasse geworden. Und jeder von euch will rechtzeitig seinen Batzen fertig haben. Man hat so ein Gefühl, aber kein Argument dazu und dann füllt man diese argumentative Leere mit so einer Art verbalem Bauschaum.“

Wen oder was Schafroth damit meint? Auch hier kennt man die Namen; „Merz, Söder, Telegram und X haben uns gezeigt, dass es nicht nur das Gute gibt!“ Und klar, da auf dem Nockherberg eine Fastenpredigt gehalten wird, darf auch der biblische Bezug nicht fehlen:

„Da hauen‘s in ihre Rhetorik eine alttestamentliche Teufelssauce hinein. Alte Ideen scharf anbraten, das kenn ich aus dem Allgäu, wenn die Basis-Zutaten ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben. Scharf anbraten. Schärfe dient zum Kaschieren schlechter Inhalte. Sie dient aber auch dazu, Männlichkeit unter Beweis zu stellen, Maskulinität. Wenn man vor den Augen der Kollegen am Dönerstand sagt, viel scharf, hau drauf, viel scharf. Und dann heulend auf‘m Klo hocken und sich bemitleiden.“

„Vergesst was ihr im Religionsunterricht gelernt habt. Von wegen, jedem wird vergeben. Das war eine Lüge, auf Lüge folgt Strafe. Strafe und Achtsamkeit schließen sich gegenseitig aus, das weiß man auch in der JVA Gablingen. Servus Eisenreich. Nackat in Einzelhaft. Der Staat zeigt sein neues Gesicht. Respekt.

Merz

Der Merz in einem Kampfjet, das schaut nicht nach Wehrhaftigkeit aus! Das sieht aus als hätt die Lufthansa City-Line Kermit den Frosch ins Cockpit gelassen.

Bei eurer Themensetzung, da meint man wirklich wir haben keine Probleme: Gendern, Plastikdeckel-Verordnung, Veggie-Day. Die Leut so ablenken, dass man vergisst was man wollte. Der Merz wettert über die über die EU Plastikdeckel-Verordnung, da sag ich Dir als gut gemeinter Rat, Friedrich, wenn du nicht das Schmalz in den Oberarmen hast einen Plastik Deckel von einem Flaschenhals abzutrennen dann rat ich dir, mach vor dem ersten Handshake mitm Trump a paar Liegestütz.

Konzertierte Wählerverwirrung. Wahnsinn. Ihr seiz keine Politiker, ihr seiz hochbezahlte Nebelmaschinen und der Markus thront in der Mitte über allen, er hat seine Berufung gefunden: Diskokugel. Dreht sich um sich selbst und schillert je nach Stimmung in allen politischen Farben. Immer schneller immer schneller.

Grüne

Liebe Grüne, schluckt´s eure letzten Globuli! Ihr Faktenverdreher! Der Markus war nie auf eurer Seite! Er wollte den Baum nie umarmen. Er wollt ihn rausreißen. Wir reißen jetzt alles raus was ihr verbaut habt! Rückbau. Deutschland verdient eine Politik mit Stihl.

Liebe Grüne, lehnt´s euch zurück, jetzt könnt`s stressfrei zuschauen wie die Union das umsetzt was ihr die ganze Zeit wolltet.

Liebe Grüne. Also ich hab noch nie eine Kombination aus so viel gutem Vorsatz und so viel Unfähigkeit bei der Umsetzung gesehen. Ich möchte aber die guten Dinge auch ansprechen. Ich möchte euch Grünen im Namen von Markus Söder danken, dass ihr so gute Arbeit geleistet habt, als Feindbild.

Das muss man ja erst mal hinkriegen. Die Leut bei der Schuldenbremse dermaßen über`s Ohr hauen. Markus, eine Berufs-Ethik wie ein Gurkenhobel-Verkäufer aufm Memminger Jahrmarkt. Bei dir hätte der Wahlslogan «Sie kennen mich» a ganz andere Wirkung. Nach dem Motto, wer glaubt, dass er kriegt was ich versprochen hab ist selber Schuld. Ich dacht die ganze Zeit, wo soll bei euch plötzlich das Geld herkommen das der Ampel fehlt? Bringt der Friedrich seine Blackrock Abfindung in den Haushalt ein?

Markus, es ist nicht leicht, die Erkenntnis, dass andere auch wahrgenommen werden. Das Schicksals-Jahr des König Markus. Dann auch noch widerwillig Macht nach Berlin abgeben, eine Schmach die die bayrische Monarchie schon einmal durchleiden musste und der Markus lebt diesen Schmerz des gedemütigten Monarchen nach, so intensiv, dass ihm über Nacht sogar der passende Bart dazu wächst. Ich seh deinen Schmerz Markus.

Der Umgang mit Höhergestellten… da tut der Markus sich einfach schwer. Er hat sogar beim Beten ein Kompetenzgerangel mitm Herrgott. Für den Markus ist das Gebet eher so eine Update unter Führungskräften.

Die Schöpfung bebauen und bewahren … und was macht´s ihr Gelegenheits-Christen? Am Ammersee Gas-Bohrungen planen.

Während auf dem ganzen Globus wahnsinnige Kettensägenmänner alles zammsägen, zwischen Stürmen und Fluten auf der Welt soll ich mich mit euch befassen. Das ist als würde man auf der Sinkenden Titanic noch ein Fahrgastrechteformular ausfüllen.

Anna, Klaus, Albert, Michaela. Ohne Spaß jetzt. Ich mach mir Sorgen um euch. Kaum reckt mal eins von den Ministerial-Blümchen den Kopf hoch, kommt der Markus mitm Aufsitzrasenmäher und trimmt sein politisches Putting-Green. Liebes Kabinett, den Kopf zu lang unten halten verursacht Haltungsschäden. Man verliert die Haltung komplett.

Markus, was denkst du dir dabei, schau sie dir an, die können unter dir keine Statur entwickeln, denen fehlen die Knochen. Du hältst sie aufrecht wie ein Exoskelett.

Wenn da mal einer nach Dir kommt Markus und das warme CSU Backrohr aufmacht dann fallen die zamm wie a halbgare Hefezöpf.

Aber das folgt einer Regel! Der sogenannte Södersche Strahlkraf-Deckelung. Die Strahlkraft einzelner Minister darf das 10-Fache der Söder-Strahlung nicht übertreffen, ein Minister muss deshalb auf Pressefotos das Zehnfache seiner Körpergröße hinter dem Söder stehen. Ist der Raum nicht groß genug, so muss er sich außerhalb des Raums aufhalten. Holetscheck, Füracker, Blume, Kaniber, wenn ich euch seh, da fühl ich mich an meine Zeiten als Messdiener erinnert, Aufgabenbeschreibung: Am Rand stehen und auf Kommando den Chef beweihräuchern.

Michaela? Vielleicht deute ich die Zeichen auch falsch. Die Michaela sendet ihren Protest verschlüsselt. Sie hat den Schutzstatus für Wölfe abgesenkt. Markus, könnt man als Botschaft verstehen.

Jeder von euch sucht seine Taktik mit der Machtlosigkeit umzugehen. Der Klaus, der Anschmiegsame, den Söderstamm neckisch wie ein Efeu umrankt. Nicht zu fest, aber auch nicht zu lasch. Ein Wechselspiel von Liebe und Loslassen und damit Vorbild für so viele toxische Beziehungen da draußen.

kippen die Diesel-Cowboys da vorne das Klimaziel und der Umweltminister weiß nix davon. Thorsten du hast ja wirklich gar nix zu melden. Klimaschutz ist halt nicht mehr so im Trend. Da wirkt der Glauber wie der nervige Feueralarm den man immer wieder ausschaltet, so lang es nicht verbrannt riecht.

Hubert, sei froh, dass du nicht nach Berlin musst. Du hättest die erste Nacht im Berghain nicht überlebt. Wobei, in der Lederhose hat man gute Chancen reinzukommen. Man muss sie sich halt über den Kopf ziehen.

Und dann holen die Linken plötzlich auf mit Fakten. Ja gibt`s denn das. Die sprechen doch tatsächlich einfach an, was die Leut umtreibt. Sapperlott. Da muss es doch klingeln bei euch. Vielleicht wollen die Leute klare Sprache. Die Dinge benennen die einem ins Auge springen. Z.B. dass man mit Blick auf die Einkommensstruktur in unserem Land ja draufkommen könnt, ob es a bissl zu viel Elite gibt. 4 neue Milliardäre pro Woche. Wir können hier oben gar nicht so viel Nachbestuhlen wie Platz haben müssten.

Dann ruft die Union und die FDP gleich: Neiddebatte: Wenn man dem Fritzi Merz seine Cessna nicht vergönnt, ja mein Gott Leut, a Cessna ist der VW Golf des Rechtsanwalts.

Euch ist nichts heilig. Auch nicht der Wille der Hinterbliebenen, dass Wahlkampf nix verloren hat an der Gedenkstelle des Anschlags in München vom Februar. Ihr seid trotzdem hin. Seiz froh, dass Menschen mit Zivilcourage euch davon abgehalten haben, ihr hättet euch am End doch anstrengen müssen, dass man durch eure aufgesetzte Trauer eure diebische, menschenverachtende Freude nicht durchblitzen sieht.

Ihr könnt jeden Tag neu entscheiden gut zu sein. Verschwenden wir keine Zeit mit dem was uns spaltet, sondern mit dem was uns zusammenbringt.