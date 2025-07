Notfall an Bord: Langstreckenflug von München nach Kanada muss Reise unterbrechen

Was als Langstreckenflug vom Flughafen München nach Kanada begann, endete am Mittwochabend verfrüht in Dublin. Wie verschiedene Flugverkehrsportale berichten, musste der Lufthansa-Flug LH494 die Reise bereits nach zweieinhalb Stunden abbrechen. Der Grund: ein medizinischer Notfall an Bord.

Das Flugzeug hob wie geplant am Mittwochnachmittag gegen 16.10 in der bayerischen Landeshauptstadt ab. Ziel: Toronto Pearson International Airport, der Flughafen der kanadischen Großstadt. Nach kurzer Zeit, als die Maschine über den Luftraum Großbritanniens unterwegs war, mussten die Piloten der Flugverkehrskontrolle jedoch einen medizinischen Notfall an Bord melden. Der Airbus A350-900 befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Höhe von rund 11,5 Kilometern.

Lufthansa-Flug von Flughafen München nach Toronto muss zwischenlanden

Um den Notfall zu versorgen, entschieden sich die Piloten, eine Zwischenlandung einzulegen. Wie der Notfall im Detail aussah oder wer betroffen war, ist unbekannt. Die Maschine verließ den ursprünglichen Kurs und bog in Richtung Irland ab. Rund zweieinhalb Stunden nach dem Abflug landete das Flugzeug am Airport Dublin – knapp 5000 vor dem eigentlichen Ziel. Dort wartete bereits ein Krankenwagen auf die ankommende Maschine.

Nach Angaben des Portals Airlive sollte der Lufthansa-Flug bereits am Mittwochabend um 19 Uhr die Reise nach Toronto fortsetzen – weil die Crew die gesetzlich vorgeschriebene Dienstzeit bei einem Weiterflug aber überschritten hätte, wurde der Flug anschließend annulliert, teilt die Lufthansa auf Anfrage mit.

Auch am Mittwoch sorgte ein anderer Vorfall für Schlagzeilen. Eine Eurowings-Maschine, die vom Flughafen Palma de Mallorca nach München fliegen sollte, musste den Startvorgang noch auf dem Rollfeld der Urlaubsinsel abbrechen – schuld war ein technischer Defekt. Am Montag und auch am Donnerstag kam es zudem zu Verspätungen am Münchner Flughafen aufgrund von Unwetter.