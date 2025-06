Unwetterwarnung für Bayern: Hitze neigt sich dem Ende – es wird krachen

Aktuell ist das Wetter in Bayern heiß bis schwül, doch eine Wende steht bevor. Denn der Donnerstag bringt turbulente Aussichten für den Freistaat: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer schweren Gewitterlage.

Unwetter mit Gewitterfront: Diese Landkreise sind am Donnerstag betroffen

In Südbayern warnte der Deutsche Wetterdienst bereits am frühen Donnerstagmorgen mit Warnstufe 1 und Warnstufe 2. Auch für den Nachmittag hat der DWD wieder zahlreiche Unwetterwarnungen sowie eine Vorabinformation vor Unwetter veröffentlicht.



Am Donnerstagnachmittag gibt es amtliche Warnungen vor starkem Gewitter der Warnstufe 2 zwischen 14 und 17 Uhr für diese Landkreise:

Ostallgäu

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Landsberg am Lech

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

München

Dachau

Neuburg-Schrobenhausen

Rosenheim

Ebersberg

Freising

Pfaffenhofen an der Ilm

Eichstätt

Kelheim

Landshut

Regensburg

Deggendorf

Mühldorf am Inn

Berchtesgardener Land

Schwere Gewitter auch am Abend im Süden und Osten Bayerns

Im Gepäck der Gewitter: heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und Hagelkörner mit einem Durchmesser von zwei bis drei Zentimetern. Auch abseits der Gewitterfelder kann es zu stürmischen Böen kommen – besonders in höheren Lagen. Vollgelaufene Keller oder Unterführungen sind möglich. Auch Bäume können in Mitleidenschaft gezogen werden.

Ab 16 bis 20 Uhr gilt dann für den Osten und Süden Bayerns eine Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter.

Wetter wechselt von Sonne zu Sturm: So wird der Donnerstag im Detail

Die Tageshöchstwerte liegen je nach Region zwischen 24 und 31 Grad. Der Tag beginnt nach DWD-Angaben zunächst mit einem Sonne-Wolken-Mix, im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken. Von Westen her ziehen Regenschauer und kräftige Gewitter auf. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest bis West und kann im Verlauf kräftig auffrischen – in Berglagen sind Sturmböen bis zu 85 km/h möglich.

In der Nacht zum Freitag klingen die Unwetter langsam ab, jedoch kann es vor allem im Süden noch einzelne Gewitter geben. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 18 und 12 Grad.

Hitze, Sturm und hohe UV-Strahlung: Unwetter-Mix in Bayern

Schon der Mittwoch hat wie in den Tagen zuvor mit einer ungewöhnlich hohen UV-Strahlung auf sich aufmerksam gemacht, was den hiesigen Wetterdienst zum Appell von Schutzmaßnahmen verleitet: Sonnenschutzmittel, Kopfbedeckung und lange Kleidung sind empfohlen.

Die Unwetter zum Wochenbeginn sorgten auch für Beeinträchtigungen im Luftverkehr.