Schaden im fünfstelligen Bereich: Streifenwagen überschlägt sich

Wegen Glatteis hat sich ein Streifenwagen in Nürnberg im Einsatz überschlagen. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag gegen 2.10 Uhr, wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt machte. Demnach verloren die Beamtinnen und Beamten an einer Kreuzung die Kontrolle über ihr Einsatzfahrzeug, das gegen eine Bordsteinkante krachte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Polizeiauto überschlägt sich bei Unfall in Nürnberg

Der Mitteilung zufolge blieben die Polizistinnen und Polizisten unverletzt. Neben dem Streifenwagen wurde eine Straßenlaterne bei dem Unfall beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich insgesamt auf eine Summe von mehreren zehntausend Euro. (mit dpa)