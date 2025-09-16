46-jähriger Münchner greift Sohn mit spitzem Gegenstand an

Nach einem Streit zwischen einem 46-jährigen Vater mit seinem 21-jährigen Sohn ist es in München am Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Laut Polizei griff der Vater seinen Sohn in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand an.

Der 21-Jährige konnte die Wohnung mit seiner Freundin demnach unversehrt verlassen und die Einsatzkräfte verständigen. Diese fanden in der Münchener Wohnung, neben dem schlafenden Vater, mehrere spitze Gegenstände, darunter ein Messer sowie eine zulassungsfreie Schreckschusspistole des Sohnes. Daraufhin wurden Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen. Die Schreckschusspistole wurde unbenutzt dem 21-Jährigen übergeben.

Die Beamten nahmen den alkoholisierten Vater in Gewahrsam. Am nächsten Morgen wurde er wieder freigelassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Laut Polizeibericht bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Unbeteiligte.