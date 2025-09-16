Mehrere Auffahrunfälle legen Verkehr am Montagmorgen auf der A8 lahm

Gleich mehrere Unfälle haben am Montagmorgen zeitgleich für ein Verkehrschaos auf der Autobahn A8 zwischen Augsburg Ost und Dasing in Fahrtrichtung München gesorgt. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Rettungshubschrauber sowie etliche Rettungskräfte waren im Einsatz. Zwischenzeitlich musste die Autobahn voll gesperrt werden, was zu einem langen Stau im morgendlichen Berufsverkehr führte.

Unfall auf A8: Autobahn in Richtung München komplett gesperrt

Gegen 7.15 Uhr meldeten Zeugen gleich drei unterschiedliche Unfälle zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und Dasing. Es kam zu Auffahrunfällen mit insgesamt zehn beteiligten Fahrzeugen. Zehn Personen wurden dabei leicht verletzt; fünf von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Es waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, darunter die Berufsfeuerwehr Augsburg und vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber. Der Sachschaden wird laut Polizei derzeit ermittelt.

Durch den Unfall selbst wurden bereits mehrere Fahrspuren in Richtung München blockiert. Weil es sich um ein komplizierteres Schadensbild handelt, habe die Polizei die Autobahn in Richtung München anschließend komplett sperren müssen, um die Fahrbahnen räumen zu können und die Situation nach dem Unfall zu klären, erklärte Polizeisprecher Markus Trieb auf Anfrage. Gegen 8.50 Uhr konnte der Verkehr über den Standstreifen wieder vorbeigeleitet werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten noch bis 10.50 Uhr an. Erst dann konnte die Autobahn wieder vollständig freigegeben werden.

Polizei rät: Unfallstelle auf A8 bei Friedberg weiträumig umfahren

Die lange Sperrung im Berufsverkehr sorgte für einen langen Stau auf der Autobahn und auch auf Ausweichstrecken, wie an der Anschlussstelle Dasing von der B300 kommend. Das Portal bayerninfo.de verzeichnete zwischenzeitlich fast zehn Kilometer Stau und einen Zeitverlust von einer Stunde auf der A8.

Für Probleme sorgte - mal wieder - eine fehlende Rettungsgasse. „Schon auf der Anfahrt gab es erhebliche Schwierigkeiten bei der Bildung einer dringend notwendigen Rettungsgasse für die Blaulichtfahrzeuge, so musste der gesamte Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr Augsburg, dreimal stehen bleiben und konnte nicht durch die unzureichend gebildete Rettungsgasse fahren, dadurch ging wertvolle Zeit verloren“, teilte die Berufsfeuerwehr Augsburg mit.

Die Polizei appellierte deshalb abermals an die rechtzeitige Bildung einer Rettungsgasse. „Immer wieder stellen Einsatzkräfte hier falsches Verhalten der Verkehrsteilnehmer fest.“ Zudem werden Zeugen gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (mit sev)