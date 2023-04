Quiz zum 1. Mai

Maibaum, Wonnemonat, Tag der Arbeit: Testen Sie Ihr Wissen zum 1. Mai

Von Annemarie Rencken

Warum haben wir frei? Wieso werden Maibäume in manchen Vorgärten aufgestellt? Und was hat es mit dem Tanz in den Mai auf sich? Testen Sie Ihr Wissen zum 1. Mai in unserem Quiz.

