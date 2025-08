Streit in Männergruppe: Platzwunde nach Schlägerei in der Münchner S-Bahn

Am späten Samstagabend ist es in einer Münchner S-Bahn zu einer Schlägerei gekommen. Von dem Vorfall berichtete die Bundespolizei in einer Mitteilung. Demnach seien die Beamtinnen und Beamten gegen 23.30 Uhr alarmiert worden, weil Fahrgäste in einem Zug der Linie S2 in Richtung Landeshauptstadt aufeinander losgegangen seien.

Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen nach Schlägerei in Münchner S-Bahn in Empfang

Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten die S-Bahn daraufhin am Halt Ottenhofen erwartet. Ihnen entgegengekommen seien ein verletzter 33-jährigen Münchner, mehrere Zeuginnen und Zeugen, sowie ein Tatverdächtiger. Bei dem 22-Jährigen handele es sich den Angaben zufolge ebenfalls um einen Münchner. Ein weiterer Tatverdächtiger hätte vor den Beamtinnen und Beamten fliehen können.

Ersten Ermittlungen zufolge sei in der Männergruppe zunächst ein verbaler Streit ausgebrochen. Die beiden Tatverdächtigen sollen in der Folge jedoch gemeinsam auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Das Opfer habe sich bei der Prügelei eine Platzwunde über dem Auge zugezogen. Der Rettungsdienst habe den Mann versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Prügelei in Münchner S-Bahn: Tatverdächtiger war wohl alkoholisiert

Zumindest der festgenommene Tatverdächtige sei während der Schlägerei offenbar betrunken gewesen. Die Bundespolizei habe am Abend einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille festgestellt. Dem Bericht zufolge sei der 22-Jährige inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn würde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.