Wann fällt heuer der erste Schnee? Wintereinbruch steht vor der Tür

Mehr als einen Meter Neuschnee gab es im Herbst bereits in den Alpen. Der Wintereinbruch hatte vielen Orten in Österreich und Norditalien zu schaffen gemacht. Auch im Flachland könnte es schon bald so weit sein. Ein Blick auf die vergangenen Jahre verrät: Bis Weihnachten müssen wir sehr wahrscheinlich nicht warten. Die Schneeprognose für 2024.

Schneeprognose 2024: Schon im November setzt die weiße Pracht ein

Aus meteorologischer Sicht fängt der Winter jedes Jahr am 1. Dezember an. Tatsächlich war es genau das erste Winterwochenende, das vergangenes Jahr ganz Schwaben in eine zauberhafte Schneelandschaft verwandelt hat. Nachdem die Alpen den ersten Wintereinbruch hinter sich haben, können es manche kaum erwarten, bis es endlich auch im Tal so weit ist.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steht der erste kleinere Wintereinbruch bevor. Die Schneefallgrenze sinkt in den kommenden Tagen. So soll es bereits im östlichen Bergland oberhalb von 500 bis 700 Metern etwas Schnee geben, in der Nacht zum Donnerstag ist das auch im Süden im Bergland möglich. In der Prognose für Bayern heißt es sogar, dass es dann auch im „höheren Flachland“ zu geringem Schneefall kommen könnte. Die Temperaturen sinken nicht nur im Bergland über Nacht teils unter den Gefrierpunkt. Tatsächlich erkennen wir am Mittwoch (13. November): In der Region Augsburg fällt aufgrund der eisigen Temperaturen Schnee vom Himmel. Auch südöstlicher in München rieselt leicht die weiße Pracht von oben.

Anhand von experimentellen Langzeitberechnungen prognostizieren die Expertinnen und Experten von wetter.net einen besonders kalten Winter, der bereits in der zweiten November-Hälfte einsetzen könnte. Demzufolge sorgt die Erderwärmung für eine besonders warme erste November-Hälfte. „Wir rechnen mit einer deutlichen Zunahme von Niederschlägen, teilweise kann Schnee fallen. Das ist ein brachialer Wetterwechsel“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Schnee-Wettervorhersage: Der Winter hält in Bayern Einzug

Bisher sei die Luft recht mild gewesen. Kalte und feuchte Luft könnte diese aber verdrängen. Solch eine plötzliche Änderung könne zwar für das Gemüt unangenehm sein, sei aber aber ganz typisch für den Monat November. Wie jedes Jahr scheint nur noch – wenn überhaupt – an wenigen Stunden des Tages die Sonne. Abends wird es früher dunkel. Der Wetterexperte sagt: „Die ersten Wintersignale sind da.“

Langzeitprognosen zu Schnee sind mit Vorsicht zu genießen

Anschließend sagen die Daten kalte Luft und zugleich einen abschwächenden Polarwirbel voraus. Die Folge: Kalte Luft bleibt über dem europäischen Kontinent hängen. Die Niederschlagsberechnungen prognostizieren Schneefall jedoch nur für Ende November/Anfang Dezember und dann erst wieder für Ende Dezember.

Solche Daten sind jedoch mit äußerster Vorsicht zu genießen. Schließlich sind Wettervorhersagen zum Teil nicht einmal für die nächsten drei Tage korrekt. Demzufolge sind die Berechnungen nur ein ungefährer Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate. Dennoch: Die Zeichen stehen derzeit auf einen kalten Winter und vielleicht sogar auf weiße Weihnachten.

Wie der Polarwirbel das Wetter beeinflusst

Wie beeinflussen Polarwirbel eigentlich die Temperatur? Zur Erklärung: Die Polarwirbel sind Tiefdruckwirbel über den beiden Polen. Sie wirken sich auch in Europa auf die Temperaturen im Winter aus. Wie auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärt wird, verstärken sich die Tiefdruckwirbel an den Polen „regelmäßig im jeweiligen Winter, weil dann kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und sich zunehmend Kaltluft ansammelt“.

Im Normalfall sind die Polarwirbel sehr stabil und ihr Zentrum bleibt über den Polen. Auch aktuell scheinen sie relativ stabil zu sein. Dann strömt meist milde Luft von Richtung Atlantik nach Europa. „Schwächt sich der Polarwirbel aber ab, beispielsweise durch eine starke Erwärmung in der Stratosphäre, oder teilt er sich, dann wird die Strömung im Wirbel schwächer und damit instabil, wobei trog-artige Ausbuchtungen entstehen, die letztlich zu einem polaren Outbreak führen können“, erklärt der DWD.

Für die Temperaturen bedeutet das: Wird der Polarwirbel gestört, können durch einen „Arctic Outbreak“ Kältewellen auf Europa zukommen.