Bayern besitzen die meisten Schusswaffen: So viele sind es in Ihrem Landkreis

Insgesamt sind in Deutschland knapp über fünf Millionen Waffen registriert. Die meisten davon in Bayern: etwa 1,1 Millionen Waffen führt das Nationale Waffenregister auf.

Plus Nach der Amoktat von Hamburg wird über ein schärferes Waffenrecht diskutiert. Doch wie viele Menschen haben eine Waffe? Ein Überblick für die Region.

Knapp über einen Monat ist es her, dass im Hamburger Stadtteil Alsterdorf Schüsse fielen. Philipp F. tötete in einem Versammlungssaal der Zeugen Jehovas sieben Menschen: vier Männer, zwei Frauen und ein ungeborenes Mädchen. Anschließend nahm er sich das Leben – mit seiner eigenen Pistole. Zwar laufen derzeit Ermittlungen gegen die Waffenbehörde, allerdings besaß der 35-jährige Amokschütze seine Waffe nach derzeitigem Stand legal – wie etwa 940.000 andere Menschen in Deutschland auch. Der Vorfall entfachte erneut die Diskussion um ein schärferes Waffenrecht. Doch wie viele Waffen gibt es überhaupt und wie sieht das in der Region aus? Wir haben die Daten für Augsburg und Umgebung gesammelt.

Insgesamt sind in Deutschland knapp über fünf Millionen Schusswaffen registriert. Die meisten davon in Bayern: Etwa 1,1 Millionen Einträge führt das Nationale Waffenregister für den Freistaat auf. Auch bei der Anzahl der Privatpersonen, die eine Waffe besitzen, ist das Bundesland deutschlandweit auf Rang eins. Rund 200.000 Menschen in Bayern haben laut Definition eine "Waffe, die Geschosse verschießen kann". Das entspricht circa 1,5 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Ein ähnliches Bild ergibt sich in der Region. Auch hier besitzen in den meisten Landkreisen zwischen 1,3 und 1,8 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger eine Waffe, oder ein Waffenteil. Die niedrigste Quote erreicht die Stadt Memmingen mit 0,93 Prozent. Die anderen kreisfreien Städte haben keine Daten geliefert. Spitzenreiter ist der Landkreis Günzburg mit 2,53 Prozent.

