Schwerer Unfall auf der A95: Ein Schwerverletzter – Autobahn Richtung Garmisch gesperrt

Verkehr

Schwerer Unfall auf der A95: Ein Schwerverletzter – Autobahn Richtung Garmisch wieder freigegeben

Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Schäftlarn und Wolfratshausen. Zeitweise war die Autobahn Richtung Süden voll gesperrt. Die Polizei gibt erste Details bekannt.
Von Dominik Schätzle
    Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstagnachmittag auf der A95 zwischen Schäftlarn und Wolfratshausen.
    Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstagnachmittag auf der A95 zwischen Schäftlarn und Wolfratshausen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der A95 zwischen den Anschlussstellen Schäftlarn und Wolfratshausen. Ein Auto ist dabei aus noch ungeklärter Ursache in eine Leitplanke gekracht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage berichtet. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

    Unfall mit Schwerverletztem: A95 Richtung Garmisch voll gesperrt

    Der Unfall auf der A95 ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Garmisch danach komplett gesperrt. Gegen 16.30 Uhr teilte der Polizeisprecher mit, dass der Verkehr wieder freigegeben werde, zunächst auf einer Spur.

    Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber soll angefordert worden sein. Auf der Autobahn bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Autofahrerinnen und Autofahrer verloren zeitweise mehr als eineinhalb Stunden Fahrzeit wegen der Sperrung.

    Erst vor rund zwei Wochen war ein Motorradfahrer bei einem schweren Unfall auf der A95 bei Murnau am Staffelsee ums Leben gekommen.

