Sieben Unfälle wegen Regens auf der A9 innerhalb von dreieinhalb Stunden

Innerhalb von dreieinhalb Stunden ist es am Mittwochabend auf der A9 zwischen Denkendorf und dem Autobahn-Dreieck Holledau zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen gekommen. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilt, war in allen Fällen überhöhte Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Ursache. Verletzt wurde in allen sieben Fällen niemand – allerdings entstand an den Autos erheblicher Sachschaden.

A9 in Oberbayern: Sieben Unfälle wegen Regens und zu hohem Tempo

Der erste Unfall ereignete sich am frühen Mittwochabend gegen 17.30 Uhr bei Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen). Ein 44-jähriger Autofahrer verlor auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Mittel-Leitplanke. Schaden: über 5000 Euro, heißt es von der Polizei.

Nur wenige Zeit später, gegen 17.45 Uhr, krachte es bei Stammham im Landkreis Eichstätt: Ein 39-Jähriger verlor mit seinem Auto im Baustellenbereich die Kontrolle und rutschte unter eine Leitplanke. Der Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt – und damit unter den vielen Unfällen an diesem Tag wohl der schadensreichste.

Zu schnell auf der A9 – Aquaplaning führt zu mehreren Verkehrsunfällen

Kurz nach 18 Uhr kam ein 74-jähriger Fahrer bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen) zu weit nach rechts und touchierte einen Sprinter. Dort lag der Sachschaden bei etwa 3000 Euro, teilen die Beamten mit. Wieder nur wenige Minuten später, gegen 18.10 Uhr, geriet eine 29-Jährige mit ihrem Pkw bei Ingolstadt ins Schleudern und prallte gegen die Mittel-Leitplanke. Dieselbe Schadenssumme: 3000 Euro.

Ein weiterer Unfall folgte kurz vor 19 Uhr bei der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd: Ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt fuhr mit seinem Auto beim Auffahren auf die Autobahn gegen einen Bordstein. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, der Schaden lag bei über 5000 Euro.

Unfälle: Insgesamt 32.000 Euro Schaden am Mittwoch auf A9 verursacht

Gegen 19.50 Uhr kam außerdem ein 21-jähriger Fahrer bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen) von der Spur ab und kollidierte mit der Mittel-Leitplanke. Der Schaden: 2000 Euro. Den Abschluss bildete ein Unfall gegen 21 Uhr bei Denkendorf (Landkreis Esslingen): Ein 52-jähriger Autofahrer aus Nürnberg verlor auf der mittleren Spur die Kontrolle und prallte gegen die rechte Leitplanke. Sachschaden: 7000 Euro.

Insgesamt haben die sieben Unfälle eine Schadenssumme etwa 35.000 Euro verursacht.

Ein schwerer Unfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen hatte jüngst ebenfalls für hohe Schaden und Stau auf der A9 bei Ingolstadt gesorgt. Außerdem kürzlich weitere eine Unfallserie, ebenfalls auf der Autobahn 9: Mehrere Auffahrunfälle brachten den Verkehr zwischen München und Nürnberg zum Erliegen. (mit dpa)