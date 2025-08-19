Wochenbeginn in Bayern mit viel Sonne, später kommt der Regen

Am Montag soll in Bayern nach einem stürmischen Feiertagswochenende wieder kräftig die Sonne scheinen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht beste Aussichten mit sommerlichen Temperaturen, ohne dass es jedoch zu heiß wird. Schulkinder in den Ferien können sich nach den letzten kühleren Tagen also wieder auf einen Freibadbesuch freuen.

Wetter in Bayern: DWD mit blendenden Aussichten für die neue Woche, aber ohne Hitze

Im Tagesverlauf erwartet der DWD zwischen 23 Grad in Hochfranken und 28 Grad am Untermain. Aus Nordost bis Ost weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Vereinzelt können auch lockere Quellwolken über den Himmel im Freistaat ziehen. In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen auf 13 bis 9 Grad. Laut DWD kann es örtlich auch bis zu 7 Grad kalt werden und es treten vereinzelt Nebelbänke auf.

Sommerlich weiter geht es auch Dienstag. Der DWD verspricht in seinem Bericht „viel Sonnenschein“. Quellwolken spenden im Bergland und besonders an den Alpen ab dem späten Nachmittag ein wenig Schatten. Überall dort kann es aber auch zu kurzen Schauern oder sogar Gewittern kommen, warnt der DWD. Die Temperaturen sind dabei weiterhin hoch und liegen zwischen 25 und 30 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bleibt dagegen mild bei Tiefstwerten von 16 bis 12 Grad.

Wendepunkt am Mittwoch: DWD warnt vor Regen und einzelnen Gewittern

Der Wendepunkt in den Wetteraussichten kommt laut DWD am Mittwoch. Während noch am meisten Sonne im Nordosten des Freistaats scheinen soll, ziehen in der übrigen Region im Tagesverlauf immer mehr Wolken über den bayerischen Himmel. Regnen soll es dabei vor allem im Südwesten. Dort warnt der DWD auch vor Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen Höchstwerten von 24 und 28 Grad, im Allgäu um 22 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag bleiben es mit Tiefstwerten von 16 und 12 Grad mild. Dabei hört es auch nicht auf zu regnen und es kann weiter gewittern. Das gilt laut dem Bericht vor allem für den Süden Bayerns.

