Nach heftigen Gewittern: Züge in Bayern fahren wieder

Das Wochenende startete in weiten Teilen Bayerns mit heftigen Gewittern. Auch die Deutsche Bahn ist von den Auswirkungen betroffen. Wegen Blitzeinschlägen fallen am Samstag Züge aus. Am Sonntagmorgen läuft der Zugverkehr wieder.

Zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und Mittenwald war der Zugverkehr laut Deutscher Bahn beeinträchtigt. Die Strecke musste nach Blitzeinschlägen repariert werden. Die Züge hatten in diesem Streckenabschnitt daher Verspätungen. Zusätzlich konnte es laut Mitteilung der Bahn kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Blitzeinschlag auf Bahnstrecke: Züge zwischen Hof und Bayreuth fallen aus

Außerdem wurde die Strecke zwischen Hof und Bayreuth von einem Blitz getroffen. Zwischen Oberkotzau und Münchberg war der Zugverkehr laut Deutscher Bahn eingeschränkt. Reisende mussten in diesem Abschnitt mit erheblichen Verspätungen oder Zugausfällen rechnen.

Blitzeinschläge führen nicht nur zu lästigen Verspätungen im Zugverkehr, sondern können lebensbedrohlich werden. Um sich bei Blitz und Donner nicht in Gefahr zu bringen, sollten einige wichtige Punkte beachtet werden. Dieser Artikel zeigt, wie man sich richtig verhält.

Störung auf der Strecke zwischen München und Buchloe

Auch abseits vom Gewitter-Chaos kam es am Samstag zu Störungen auf Bayerns Schienennetz. Zwischen München und Buchloe kam es zu Verspätungen, so die Bahn. Die Züge fuhren demnach nur mit verminderter Geschwindigkeit. Die RB 74 von München nach Buchloe entfiel laut Bahn bis Betriebsschluss. Ursache war eine Reparatur an einem Signal auf der Strecke.