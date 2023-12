Prozess: Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann sitzt heute in Starnberg auf der Anklagebank

Der frühere Nationalspieler muss sich wegen Sachbeschädigung mit einer Kettensäge vor Gericht verantworten. So läuft die Gerichtsverhandlung.

Er war einer der Helden des Fußball-Sommermärchens 2006, am heutigen Freitag muss er sich vor Gericht verantworten. Der frühere Fußballnationalspieler Jens Lehmann (54) wird heute um zehn Uhr vormittags in Saal 125 des Amtsgerichts in Starnberg auf der Anklagebank erwartet. Der frühere Torwart und Assistenz-Trainer (Arsenal London, FC Augsburg) soll in einem Nachbarschaftsstreit zur Kettensäge gegriffen haben.

Jens Lehmann soll zur Kettensäge gegriffen haben

Sollten sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in dem Verfahren bestätigen, hat der ehemalige Fußball-Profi ein sauberes Eigentor geschossen. Dem 54-Jährigen, der in Berg am Starnberger See wohnt, wird von der Staatsanwaltschaft München II Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Betrug in zwei Fällen vorgeworfen.

Für Aufsehen sorgte hauptsächlich ein Vorfall vom Sommer vergangenen Jahres. Der Ex-Keeper soll mit einer Motorsäge den Dachbalken der Nachbargarage auseinandergesägt haben, um von seinem Anwesen aus eine bessere Sicht auf den Starnberger See zu haben. Den Ermittlungen zufolge hatte eine Überwachungskamera die Aktion von Lehmann gefilmt. Der soll zuvor zwar noch das Stromkabel durchtrennt haben. Die Kamera lief allerdings batteriebetrieben weiter.

Schummelte Jens Lehmann bei den Parkgebühren?

Überdies soll der frühere Fußballstar seinen Nachbarn beleidigt haben. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, zweimal Gebühren von insgesamt rund 300 Euro in einem Parkhaus am Münchner Flughafen nicht gezahlt zu haben. Im zweiten Fall aus dem September 2022 soll Lehmann von einer Videokamera gefilmt worden sein, wie er die Schranke austrickste.

Jens Lehmann steht in Starnberg vor Gericht

Für die Gerichtsverhandlung, zu der zwölf Zeugen geladen sind, hat das Gericht in Starnberg zwei Verhandlungstage angesetzt. Gerechnet wird mit großem öffentlichem Interesse. Spannend ist unter anderem die Frage, ob und wie sich der Angeklagte Lehmann zu den Vorwürfen äußern wird. Sein Anwalt hatte vor einigen Wochen für den ersten Prozesstag eine Stellungnahme angekündigt.

Der gebürtige Essener Lehmann stand in seiner Profi-Karriere (1988 bis 2011) bei Schalke 04, dem AC Mailand, Borussia Dortmund, Arsenal London und dem VFB Stuttgart unter Vertrag. Als Nationaltorwart absolvierte er 61 Länderspiele und galt als einer der besten Keeper seiner Zeit.

Jens Lehmann und seine kurze Zeit beim FC Augsburg

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete Lehmann als Fernseh-Experte und Trainer-Assistent in London und Augsburg, wobei sein Gastspiel als Co-Trainer von Manuel Baum beim FCA nicht einmal drei Monate währte. Zweieinhalb Monate lang arbeitete der ehemalige Nationaltorwart als Co-Trainer beim FCA. Als Stabilisator für die wacklige Defensive geholt, erfüllte der damals 49-Jährige die Erwartungen nur bedingt und wurde zusammen mit Cheftrainer Manuel Baum entlassen.

Später bekannte Lehmann, dass er nicht für den Job eines Co-Trainers gemacht sei, er sah sich mehr auf der Cheftrainer-Position. Daraus wurde jedoch bis heute nichts. Augsburg war seine bislang letzte Trainer-Station. In den vergangenen Jahren sorgte Lehmann mehrfach für negative Schlagzeilen und Irritationen.

In Berg wohnten auch schon Michael Ballack und Lothar Matthäus

In Berg am Starnberger See wohnt Lehmann schon länger. Zu seiner Zeit als Torwart beim VfB Stuttgart flog er mehrmals zum Training in die 250 Kilometer entfernte Schwabenmetropole – und landete später auf dem Fußballplatz des MTV Berg mitten im Ort.

Berg und der Märchenkönig Ludwig II.

Das gut 8400 Einwohner zählende Berg liegt im Landkreis Starnberg, das ist der Landkreis mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland. Die Liste der Promis, die in Berg leben oder lebten, ist lang. Darunter sind bekannte Schauspieler wie Hans Albers und Heinz Rühmann, die Schauspielerin Katerina Jacob („Der Bulle von Tölz“) oder die Fußballer Lothar Matthäus und Michael Ballack. Bergs berühmteste Persönlichkeit aber ist Ludwig der II. Der Märchenkönig fand dort im Starnberger See den Tod.