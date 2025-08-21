Icon Menü
Stau auf A8 bei Augsburg: Das ist der Grund

Verkehr

Warum es sich derzeit auf der A8 bei Augsburg staut

Am Donnerstag bemerken viele Autofahrer auf der A8 Höhe Dasing Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie lange es aktuell dauert und was der Grund für den Stau ist.
Von Manuela Müller
    • |
    • |
    • |
    Auf der A8 bei Augsburg staut es sich am Donnerstag.
    Auf der A8 bei Augsburg staut es sich am Donnerstag. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Dasing und Friedberg gerät der Verkehr auf der A8, in Fahrtrichtung Stuttgart, am Donnerstag immer wieder ins Stocken. Während der Mittagszeit herrschen sogar einige Kilometer Stau.

    Baustelle zwischen Friedberg und Dasing: Es staut sich aktuell

    Grund dafür ist eine Baustelle. Diese geht über eine Strecke von circa acht Kilometern, wobei der rechte Fahrstreifen gesperrt ist. Den Angaben von Bayerninfo zufolge, dem Verkehrsdienst des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, ist eine Schildmontage Anlass der Baustelle.

    Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen aufgrund der gesperrten rechten Spur zwar etwas mehr Geduld, allerdings hält sich das Ausmaß um die Mittagszeit in Grenzen. In weniger als zehn extra Minuten ist das Stück geschafft.

    Weitere Staus am Donnerstagmittag um München: A99

    Auch in der Landeshauptstadt herrscht am Donnerstagmittag reger Verkehr. Speziell auf der A99 gibt es mittags ein paar Schwerpunkte, wo es etwas länger dauert:

    • Ostumgfahrung Richtung München Nord, zwischen Hohenbrunn und Kirchheim
    • Westumfahrung Richtung München Nord, zwischen Überleitung Dreieck München-Süd-West und A99, Tunnel Aubing

    Wer in den nächsten Tag außerdem in der Nürnberger Gegend auf der A9 unterwegs ist, sollte über die Sperrung einer Anschlussstelle Bescheid wissen. Im Übrigen kommt es zu Fahrplanänderungen auf der Strecke München-Buchloe-Füssen, und zwar am 25. und 27. August.

