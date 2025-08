Stau auf A8 Richtung Salzburg: Wo es aktuell länger dauert

Wer aktuell mit dem Auto auf der A8 in Richtung Salzburg unterwegs ist, muss an einigen Stellen länger warten. Mit dem Beginn der Sommerferien nun auch in Bayern ist es auf den Straßen Richtung Süden besonders voll. Ab Mitte August soll die angespannte Verkehrslage für die Gemeinden im Landkreis Rosenheim angenehmer werden. Geplant ist ein Durchfahrtsverbot bei Staus.



Aktuell gibt es mehrere Staupunkte auf der Strecke. Besonders zwischen Neukirchen und Bad Reichenhall müssen Autofahrer Geduld haben: Dort staut sich der Verkehr auf etwa 9 Kilometern, wie ADAC und Bayerninfo berichten. Bis zu 20 Minuten mehr Zeit müssen Autofahrer hier am Samstagmittag einplanen.

Staus und Unfälle auf der A8 Richtung Salzburg: So ist die aktuelle Verkehrslage

Neun Minuten Zeitverlust herrschen aktuell auf dem Abschnitt zwischen Kreuz München-Süd und der Anschlussstelle Holzkirchen wegen sechs Kilometern stockendem Verkehr.

Stau gibt es auch auf zwischen Weyarn und Irschenberg: Etwa neun Minuten dauert es hier länger. Zischen Felden und Bergen dauert es etwa elf Minuten länger. Der Verkehr staut sich auf 5 Kilometern.

Stau auf der A8 Richtung München

Noch mehr Geduld braucht es zwischen der Anschlussstelle Achenmühle und Irschenberg. Wer aktuell Richtung München unterwegs ist, braucht laut ADAC etwa 24 Minuten länger. Grund dafür ist stockender Verkehr auf 13 Kilometern.