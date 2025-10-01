Icon Menü
Stau in Bayern: So lässt sich das Problem lösen

Schon gehört?

Sondervermögen, Tempolimit und autonomes Fahren: Was hilft wirklich gegen Stau?

Die Staus auf Deutschlands Straßen werden immer mehr und länger. Sie kosten nicht nur Geduld, sondern auch Geld. Was hilft, besprechen wir in dieser Podcast-Folge.
Von Lena Bammert
    Ein ungern gesehenes Bild auf Bayerns Autobahnen: Stau.
    Ein ungern gesehenes Bild auf Bayerns Autobahnen: Stau. Foto: Pia Bayer, dpa

    Die deutschen Pendlerinnen und Pendler standen letztes Jahr durchschnittlich fast zwei Tage lang im Stau, die sogenannten Staufolgekosten liegen im Milliardenbereich und auch Bayern hat zu kämpfen. Der Freistaat zählt laut ADAC zu den staureichsten Bundesländern, schlimmer ist es nur in NRW.

    Die Links zu Spotify, Apple Podcasts und Co. finden Sie am Ende des Artikels.

    In dieser Folge geht Lena Bammert diesem Phänomen mal etwas genauer auf den Grund. Zusammen mit Josef Karg aus der Bayernredaktion und Dominik Durner aus der Lokalredaktion Aichach-Friedberg klärt sie, wo es am schlimmsten ist und wie viel uns das kostet, überlegt, wie es besser werden könnte und schaut in die Zukunft: Worauf können sich die Autofahrerinnen und Autofahrer demnächst einstellen? Und: Wie verhält man sich eigentlich in einem Stau, insbesondere wenn dieser von einem Unfall verursacht wird?

    Links zur Folge:

    Unser Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“
    Unser Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ Foto: Augsburger Allgemeine

    Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

    Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

