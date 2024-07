Hohe Staugefahr in Bayern: Baustellen und Verkehr behindern Urlaubsstart

Für Familien mit Kindern soll es eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein: die Sommerferien. Doch bevor der Urlaubsort erreicht ist, warten oft quälend lange Stunden auf der Autobahn. Das dürfte in diesem Jahr nicht anders sein, vor allem in Bayern. Viele Baustellen sorgen dafür, dass der Verkehr nur äußerst zäh fließen dürfte. In diesen Tagen ist die Gefahr besonders groß, da in 14 Bundesländern Ferien sind. Bayern folgt am kommenden Wochenende.

Auf den Zufahrtsstraßen in die Berge sowie zu den Seenlandschaften ist die Staugefahr besonders groß. Die Spitzenzeiten für viel Verkehr sind laut ADAC der Freitagnachmittag, Samstagvormittag sowie Sonntagnachmittag. Geeignete Zeiten für die Fahrt in den Urlaub seien Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Das gelte auch für die Rückreise. Der ADAC empfiehlt, auch Alternativrouten bei der Reiseplanung zu berücksichtigen.

Auf den hiesigen Autobahnen kommt erschwerend hinzu, dass Lkws ab 7,5 Tonnen bis Ende Juli ausnahmsweise auch am Wochenende unterwegs sein dürfen. Diese Regelung gilt im Rahmen von Rettungs-, Hilfs- und Aufräumarbeiten infolge der Hochwasserkatastrophe. Im August gilt dann wie jedes Jahr wieder das Sommerreise-Fahrverbot für schwere Lastwagen an allen Samstagen in der Zeit von 7 bis 20 Uhr.

Auf diesen Strecken herrscht in Bayern hohe Staugefahr

Das sind laut ADAC in diesen Tagen die schlimmsten Staustrecken in Bayern, und zwar in beide Richtungen:

A3, Frankfurt - Nürnberg - Passau

A6, Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7, Würzburg - Ulm - Füssen

A8, Stuttgart - München - Salzburg

A9, Berlin - Nürnberg - München

A93, Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2, München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Auch im angrenzenden Ausland herrscht Staugefahr. Zu den Problemstrecken zählen die Tauern-, Inntal-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route. In Österreich ist der Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt. Autofahrer müssen über den Arlbergpass ausweichen. Im österreichischen Bundesland Tirol sind an den Wochenenden und Feiertagen bis Oktober Stau-Ausweichrouten entlang wichtiger Durchgangsstrecken gesperrt.

Hier gibt es derzeit Autobahnbaustellen in Bayern

Neben dem hohen Reiseaufkommen führt auch eine Vielzahl von Baustellen zu längeren Wartezeiten auf den Autobahnen. An diesen Stellen finden in Bayern Bauarbeiten statt:

A7 Fulda - Würzburg, zwischen Dreieck Fulda und Dreieck Schweinfurt/Werneck

A7 Würzburg - Ulm, in beiden Richtungen zwischen Kitzingen und Mainbrücke Marktbreit

A3 Würzburg - Nürnberg, in beide Fahrtrichtungen mehrere Baustellen

A9 München - Leipzig, in beide Richtungen zwischen Münchberg-Süd und Bad Berneck/Himmelkron sowie zwischen Bindlacher Berg und Bayreuth-Süd

A9 Nürnberg - München, zwischen Rastplatz Offenau und Kreuz Nürnberg-Ost

A6, Heilbronn - Nürnberg, in beiden Richtungen zwischen Kreuz Nürnberg-Süd und Crailsheim (mehrere Baustellen)

A93, Holledau - Regensburg, in beiden Richtungen zwischen Hausen und Regensburg-Süd sowie in beide Richtungen zwischen Dreieck Holledau und Wolnzach

A9 Nürnberg - Müchen, zwischen Ingolstadt-Süd und Denkendorf

A92 Deggendorf - München, zwischen Landshut-West und Moosburg-Nord

A99 München-Nord Richtung München Süd, zwischen Kreuz München-Nord und Kreuz München-Ost

A95 München-Garmisch-Partenkirchen, zwischen Raststätte Höhenrain und Murnau/Kochel sowie zwischen Sindelsdorf und Murnau/Kochel