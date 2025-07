Stromausfall im Münchner Osten: 5700 Haushalte sitzen im Dunkeln

Im Münchner Osten hat es am Mittwochabend einen größeren Stromausfall geben. Davon berichten Medien. Der Zustand dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags an.

Stromausfall in München: Das war der Grund

Um 18 Uhr soll der Stromausfall im Stadtteil Waldtrudering am Mittwochabend begonnen haben. An die 5700 Haushalte saßen von da an im Dunkeln, berichtet etwa der Bayerische Rundfunk. Erst nach Mitternacht, gegen 1.07 Uhr, sollen alle Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen sein, darüber berichten die Stadtwerke München auf ihrer Webseite.

Ursache sei demnach ein technischer Defekt gewesen, der dazu geführt habe, dass es in Waldtrudering zu Versorgungs­unterbrechungen kam. Konkret berichtet der BR von zwei Kabelfehlern, wegen der aufgegraben werden musste, um die Störung zu beheben. Unklar war zunächst, wie lange die Grabungsarbeiten dauern würden.

Stromausfall in München: Seit 1.07 Uhr sind Haushalte in Waldtrudering wieder am Netz

Dem Bericht zufolge konnten bereits am späten Abend mehr als die Hälfte der betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung erfolgte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags.

