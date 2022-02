Orkantief zieht über Bayern – viele Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Am Donnerstag ziehen weiter Stürme über Bayern. Erst in der Nacht auf Freitag sollen die Böen schwächer werden. Im Landkreis Augsburg ist ein Strommast abgeknickt.

Feuerwehren sind in Alarmbereitschaft, auch im Augsburger Land: Auch am Donnerstagvormittag ziehen weiter Stürme durch Bayern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 Stundenkilometern. In den Kammlagen der Mittelgebirge sowie in den Hochlagen der Alpen Orkanböen bis 120, auf hohen Alpengipfeln extreme Orkanböen um 140 Stundenkilometer. In der Nacht auf Freitag sollen die Stürme sich dann abschwächen.

Fachleute rechnen mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln. Spaziergänger sollten die bayerischen Wälder in den nächsten Tagen lieber meiden, warnte ein Meteorologe des DWD am Mittwoch.

Video: wetter.com

Bis Donnerstagmorgen mussten Polizei und Feuerwehr in Schwaben häufig ausrücken – größere Einsätze blieben aber aus. In Pfersee war eine Photovoltaikanlage vom Dach geweht worden, sagte ein Polizeisprecher. In Langerringen war ein ein Strommast abgeknickt. Viele Bauzäune stürzten um, Mülltonnen und kleinere Anhänger wurden durch die Gegen geschleudert – teilweise gegen Autos.

Die Stürme haben massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Die Lufthansa streicht im Tagesverlauf über die 20 bereits angekündigten Flüge hinaus zunächst keine weiteren Verbindungen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt sind nach Betreiberangaben Verbindungen mit Berlin, Hamburg und München betroffen.

Ähnlich soll es am Freitag weitergehen. Am Samstag erwartet der Wetterdienst ein weiteres Sturmtief. "Auch da besteht höchstwahrscheinlich wieder die Gefahr von orkanartigen Böen vor allem in Teilen Nordbayerns. Und in den Bergen besteht weiterhin die Gefahr von richtigen Orkanböen", so DWD-Experte Wolz.

So wird es auch am Wochenende nicht gerade gemütlich. "Wir haben ein permanentes Auf und Ab mit einem Durchzug von Warmfronten und Kaltfronten." Mit den Warmfronten wird die Schneefallgrenze stark ansteigen, während es zugleich mit den Kaltfronten wieder kälter wird und in den Gebirgen schneit.

In der nächsten Woche könnte es dann an den Alpen kräftig schneien

Am Montag oder Dienstag dürfte die Strömung dann zunehmend auf Nordwest drehen und polare Meeresluft nach Bayern bringen. "Dann wird es an den Alpen mitunter länger und kräftiger und zum Teil ergiebiger schneien", prognostizierte Wolz. (AZ mit dpa/lby)