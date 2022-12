Tiere

16:20 Uhr

Warum der Bestand an Wildschweinen in Bayern zurückgeht

Derzeit sind in den Wäldern weniger Wildschweine zu sehen.

Nach Jahren stetig wachsender Wildschwein-Bestände stellen Förster und Jäger inzwischen einen Rückgang fest. Doch was sind neben den hohen Abschusszahlen die Ursachen?

Es ist kalt. Nebel liegt über den Feldern. Am Karlshof bei Niederaltheim im Kreis Donau-Ries versammeln sich am frühen Morgen Jäger zur Drückjagd. Rehe, Wildschweine und Füchse sind zum Abschuss freigegeben. Bei diesen sogenannten Bewegungsjagden wird das Wild von Treibern und Hunden aus ihrer Deckung im Wald „gedrückt“, wie es in der Fachsprache heißt, „auf die Läufe gebracht“, und den Schützen auf ihren Hochsitzen langsam zugetrieben. Die Bilanz dieses Tages: Sechs erlegte Rehe, jedoch keine Sauen.

