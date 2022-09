Landkreis Günzburg

vor 18 Min.

Naturschützer teilen Jäger-Protest gegen hohe Abschusszahlen nicht

Plus Verbände werfen Jägern, die vor dem Günzburger Landratsamt demonstriert hatten, ein "mangelndes Verständnis für die heutigen Anforderungen an die Jagd" vor.

Von Jörg Sigmund

Der Protest von Jägerinnen und Jägern aus dem Landkreis Günzburg gegen zu hohe Rehwild-Abschusszahlen hat verschiedene Naturschutzverbände auf den Plan gerufen. „Von einer Ausrottung des Rehwildes zu sprechen ist unbegründet, abwegig, irreführend und lässt mangelndes Verständnis für die heutigen Anforderungen an die Jagd erkennen“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. Ziel des Bayerischen Jagdgesetzes sei es, die heimische Tier- und Pflanzenwelt gesund und in ihrer Vielfalt zu bewahren. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Wald und dessen natürlichen Lebensgrundlagen soll dabei angestrebt werden. Wenn einzelne Arten die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigen, muss die Population angepasst werden, so der Gesetzestext. „Wald vor Wild“ bedeute jedoch keinesfalls „Wald ohne Wild“. Genau dies hätte die Jägerschaft bei ihrer Demonstration in Günzburg am 5. August den Waldbesitzern vorgeworfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen