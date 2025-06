Arbeiter stirbt bei Rangierarbeiten am Bahnhof Kronach – Kripo ermittelt

Beim Rangieren eines Güterzugs ist am Bahnhof Kronach ein 35-jähriger Arbeiter tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Unna am frühen Dienstagmorgen von einem entgleisten Waggon erfasst und tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann auf dem letzten Waggon des rund 700 Meter langen Güterzugs auf, der im Bereich des Bahnhofs rückwärts rangierte. Offenbar wollte er den Lokführer unterstützen. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache eine Gleissperre.

Unglück in Kronach: Mann stirbt bei Rangierarbeiten in Oberfranken

Der Waggon, ein für den Holztransport vorgesehener Wagen, entgleiste, der Arbeiter stürzte ins Gleisbett und wurde überrollt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Unfallort im Einsatz, was auch den Verkehr auf der nahe gelegenen Bundesstraße 85 behinderte. Der Bahnverkehr zwischen dem oberfränkischen Lichtenfels und dem thüringischen Saalfeld war bis in den Vormittag hinein stark beeinträchtigt, Fahrgäste mussten laut Polizei auch am Abend noch mit Einschränkungen rechnen.

Bahnhof Kronach: Viel Güterzugverkehr zum Abtransport von Holz

In Kronach und der Region verkehren regelmäßig Güterzüge zum Abtransport von Holz aus dem Frankenwald. Dort müssen immer wieder Bäume wegen Borkenkäferbefalls gefällt werden. Ebenfalls in Oberfranken sorgte am Sonntag eine Bombenentschärfung für Halteausfälle im Zugverkehr.