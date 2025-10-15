Unfälle auf der Autobahn sorgen für langen Stau im Berufsverkehr

Massiver Stau in Richtung München: Autofahrerinnen und Autofahrer müssen am Mittwochmorgen Geduld haben, wenn sie auf der A8 in Richtung München unterwegs sind. Auf Höhe Sulzemoos kam es gleich zu mehreren Unfällen – die Folge ist ein Stau, der für über eine Stunde Zeitverlust sorgt.

Stau auf der A8: Mehrere Auffahrunfälle im Berufsverkehr

Laut Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck handelt es sich um zwei Auffahrunfälle, an denen vier beziehungsweise fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es nur zu Blechschäden, obwohl auch leichte Verletzungen noch nicht ausgeschlossen werden könnten, teilte die Polizei unserer Redaktion am Telefon mit.

Die linke Fahrspur sei gesperrt, der Verkehr wird rundherum geleitet. Laut der Plattform Bayerninfo des bayerischen Verkehrsministeriums hatte der Stau gegen 7:45 Uhr eine Länge von mehr als acht Kilometern und sorgte für rund 70 Minuten Verzögerung.

Auffahrunfälle auf der A8: Autobahn verlassen, um Stau zu umfahren

Um nicht im Stau festzustecken, sei Autofahrenden zu raten, bei Odelzhausen von der Autobahn abzufahren, heißt es vonseiten der Polizei. Vor der Abfahrt kommt es laut Bayerninfo bereits zu stockendem Verkehr. Auch bei Sulzemoos dürfte es sich noch lohnen, auf die Landstraße zu wechseln. Dort gibt es allerdings bereits einen kurzen Stau auf der Staatsstraße neben der Autobahn.

Unfälle auf der A8: DWD warnte vor Nebel auf der Strecke

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Mittwochmorgen vor Nebelbänken in weiten Teilen Bayerns gewarnt. Die Warnung galt auch für den Landkreis Dachau, in dem es zu den Auffahrunfällen kam. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Polizei aber noch keine Angaben dazu machen, ob die Unfälle in Zusammenhang mit durch Nebel eingeschränkter Sicht stehen. Wie es zu den Unfällen kam, muss noch ermittelt werden.

Bereits am Dienstag hatte es auf der A8 – wohl wegen des Nebels – einige Verzögerungen gegeben.