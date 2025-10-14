Icon Menü
A8 bei Augsburg: Stau in Richtung München und Stuttgart

Verkehr

Stau auf der A8 bei Augsburg: Autofahrer müssen am Morgen viel Geduld mitbringen

Der Verkehr um Augsburg staute sich in den Morgenstunden. Dichte Nebelschwaden erschwerten die Sicht.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    In den Morgenstunden ist auf der A8 viel los.
    In den Morgenstunden ist auf der A8 viel los. Foto: Marijan Murat, dpa (Archvibild)

    Auf der A8 bei Augsburg in Richtung München herrschte in den Morgenstunden des Dienstags, 14. Oktober, reges Treiben: Wer dort unterwegs war, musste eine Menge Zeit mitbringen. In den späten Morgenstunden hat sich der Verkehr wieder beruhigt.

    Wie das Onlineportal Bayerninfo.de mitteilte, staute sich der Verkehr auf der Strecke auf etwa fünf Kilometern zwischen Edenbergen Süd und Augsburg-Ost. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer mussten mit einem Zeitverlust von gut dreißig Minuten rechnen.

    Nebel schränkt die Sicht ein

    Und auch in der Gegenrichtung mussten Verkehrsteilnehmende warten; dort staute sich der Verkehr für knapp zehn Minuten.

    Die Bedingungen der Autofahrer werden am Dienstag durch die Wetterlage zusätzlich erschwert: Der Deutsche Wetterdienst warnte für die Morgenstunden vor dichtem Nebel mit teils starken Sichteinschränkungen. Autofahrer müssen besonders auf Sicherheitsabstände achten, weil die Sichtweite teils unter 150 Metern liegt.

