Unfall mit leichtverletzter Person auf der A9 zwischen München und Nürnberg

Am Montagabend kommt es zu einem Unfall auf der A9 zwischen München und Nürnberg. Er ereignete sich gegen kurz nach 19 Uhr in Fahrtrichtung Norden zwischen Allershausen und Pfaffenhofen. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt, erklärt ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Freising auf Nachfrage.

Es habe zudem eine leichtverletzte Person gegeben, so die Polizei. Am Montagabend sind zwischenzeitlich bis zu zwei Spuren auf dem betroffenen Abschnitt der Autobahn gesperrt beziehungsweise durch den Unfall und die Aufräumarbeiten blockiert. Der Verkehr staut sich auf der A9 auf wenigen Kilometern Länge.