Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Unfall mit leichtverletzter Person auf der A9 zwischen München und Nürnberg: Stau bei Allershausen

Verkehr

Unfall mit leichtverletzter Person auf der A9 zwischen München und Nürnberg

Zwei Fahrzeuge sind an dem Unfall am Montagabend beteiligt. Der Verkehr staut sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden etwa ab der Höhe Allershausen.
Von Dominik Schätzle
    • |
    • |
    • |
    Am Montagabend kommt es zu einem Unfall auf der A9 von München Richtung Nürnberg auf der Höhe von Allershausen.
    Am Montagabend kommt es zu einem Unfall auf der A9 von München Richtung Nürnberg auf der Höhe von Allershausen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Montagabend kommt es zu einem Unfall auf der A9 zwischen München und Nürnberg. Er ereignete sich gegen kurz nach 19 Uhr in Fahrtrichtung Norden zwischen Allershausen und Pfaffenhofen. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt, erklärt ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Freising auf Nachfrage.

    Es habe zudem eine leichtverletzte Person gegeben, so die Polizei. Am Montagabend sind zwischenzeitlich bis zu zwei Spuren auf dem betroffenen Abschnitt der Autobahn gesperrt beziehungsweise durch den Unfall und die Aufräumarbeiten blockiert. Der Verkehr staut sich auf der A9 auf wenigen Kilometern Länge.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden