Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A99 am Dreieck München-Eschenried

München

Nach einem ersten Unfall ereignete sich im Staugeschehen ein weiterer Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand.
Von Dominik Schätzle
    Am Autobahndreieck München-Eschenried kam es am Freitagabend zu Unfällen mit mehreren Fahrzeugen.
    Am Autobahndreieck München-Eschenried kam es am Freitagabend zu Unfällen mit mehreren Fahrzeugen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu zwei Unfällen mit mehreren Fahrzeugen kam es am Freitagabend auf der A99 am Autobahndreieck München-Eschenried. Das bestätigt die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf Nachfrage. Verletzt wurde dabei niemand.

    Direkt in der Überleitung von der A8 auf die A99 war es zwischen 18 und 19 Uhr zunächst zu einem ersten Unfall gekommen, erklärt eine Polizeisprecherin. Es bildete sich ein Stau und die Autos mussten abgeschleppt werden. Während des Staugeschehens zwischen dem Dreieck München-Eschenried und dem Dreieck München-Allach ereignete sich laut Polizei dann ein weiterer Vorfall – ein Auffahrunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen.

    Es bildete sich ein kürzerer Stau, die Aufräum- und Abschlepparbeiten beschränkten sich schnell nur noch auf den Standstreifen.

