Unwetterwarnung für Bayern mit Schnee und bis zu 120 Litern Starkregen: Diese Landkreise sind betroffen

Ohne Regenschirm wird es heute und morgen in Bayern nicht gehen. Bereits ab Mittag können verbreitet Gewitter auftreten, bei Böen mit einer Geschwindigkeit mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Dazu kommen auch Starkregen. Hier sind zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter und Stunde möglich.

Wer einen Ausflug plant, sollte sogar auf Hagel vorbereitet sein. Heute können kleine Körner vom Himmel fallen.

Unwetterwarnung des DWD für Bayern: Alpenregion betroffen

Besonders in der Alpenregion kommt es vermehrt zu Dauerregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht deshalb eine Unwetterwarnung der Stufe 2 aus. Im südlichen Teil Bayerns kommt es laut DWD bis Anfang der kommenden Woche zu starken Regenfällen und Dauerregen. Diese Landkreise sind von den Unwettern betroffen:

Kreis Lindau (Bodensee)

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Bei Dauerregen wird es auf Straßen gefährlich. Foto: Simon Zeiher, dpa

Dabei können zwischen 60 und 90 Litern auf den Quadratmeter zusammenkommen. In Staulagen muss sogar mit 120 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden. Kellerräume sollten dabei regenfest sein, um Schäden nach Dauerregen zu vermeiden. Ein Ausflug in die Region könnte also eher ins Wasser fallen. Dieses Wochenende lädt daher eher zu Indoor-Aktivitäten ein.

In der Nacht auf Sonntag beruhigt sich das Wetter leicht. Gewitter und Starkregen können weiterhin auftreten, das aber nur vereinzelt und schwächer als noch tagsüber.

Unwetter in Bayern: Gewitter und Regen auch am Sonntag

Der Sonntag wird wolkenverhangen, die Sonne zeigt sich kaum bis gar nicht. Vereinzelt gibt es morgen weitere Regenschauer bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Ausflugstipps für das Wochenende helfen dabei, um der Langeweile aus dem Weg zu gehen.

Die dunklen Wolken begleiten Bayern am Wochenende. Foto: Patrick Pleul, dpa

Aus Richtung Westen können im Laufe des Tages auch Gewitter aufziehen. Stürme wird es nicht geben, der Wind bleibt schwach bis mäßig. Einzig im Westen des Freistaats kann er stärker werden.

Schnee in den Alpen

Die Nacht hin zur kommenden Woche bleibt weiterhin stark bewölkt und nass. Die Gewittergefahr ist aber zunächst vorüber. In den Hochlagen der Alpen kann es ab einer Höhe von 2500 Metern sogar zu Schnee kommen. Bei Temperaturen zwischen zehn und 15 Grad geht es kühl in die neue Woche.