Fast 80 Jahre nach Kriegsende suchen noch Tausende nach ihren Angehörigen

Ein ergrautes Kleeblatt steckt in der Folie. Auf der Vorderseite des kleinen Fotoalbums steht „Meine Dienstzeit“. Daneben prangt ein kleines Loch. Wahrscheinlich von einem Splitter einer Kugel, glaubt Nikita Fialkov. Er ist der Leiter des Archivs beim Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes in München und packt gerade einen Nachlass aus. Neben den Fotos der Männer in Wehrmachtsuniform zieht Fialkov noch einen Ring, eine Taschenuhr und ein Zigarettenetui aus einem Karton hervor.

