Auch ohne Urlaub viel geboten: Diese Feste stehen in den Sommerferien in der Region an

Die Sommerferien in Bayern haben begonnen, viele Menschen sind bereits im Urlaub, anderen steht der Trip in die Ferne noch bevor. Aber auch für alle, die zu Hause bleiben, ist in der Region viel geboten. Ob im Raum Augsburg, im Raum Ingolstadt, in Nord- oder Westschwaben: In den kommenden Wochen stehen jede Menge Feste und Veranstaltungen an. In unserer Übersicht erfahren Sie, wann und wo etwas los ist, und was dort geboten wird.

Volksfeste und mehr: Das ist los im Raum Augsburg

Friedberger Volksfest (2. bis 11. August): Das Friedberger Volksfest hat eine lange Tradition in der Region. Neben täglichem Programm im Festzelt mit verschiedenen Kapellen und Musikgruppen gibt es viele Fahrgeschäfte, dieses Jahr ist zum ersten Mal ein Riesenrad dabei.

Stadtfest (3. und 4. August): Am Wochenende wird die Aichacher Innenstadt zur Feiermeile. Rund 70 Vereine und Gastronome bewirten die Gäste, 19 verschiedene Bands und Musikgruppen sorgen auf mehreren Bühnen für Live-Musik. Der Eintritt ist frei.

Volksfest in (9. bis 15. August): Viel ist neu beim diesjährigen Bobinger Volksfest. Erstmals geht es sieben statt fünf Tage, zudem gibt es mit Kurt Paiser einen neuen Festwirt und neue Fahrgeschäfte. An die Kinder ist mit dem Kinder-Flohmarkt am Montag ebenso gedacht, wie an die Senioren beim Seniorenmittag am Dienstag. Traditionell findet am Sonntag zudem der Laurentiusmarkt in Bobingen statt.

Festwoche (13. bis 18. August): Die Thierhauptener Festwoche wird in diesem Jahr zu einem besonderen Anlass gefeiert. Der ausrichtende Kameraden- und Soldatenverein feiert sein 150-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es jeden Abend Partystimmung im Zelt, verschiedene Bands und Musikkapellen treten auf. Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag.

Friedberger Musiksommer (21. bis 25. August): Für Klassik-Fans ist dieser Termin ein Muss. Mozart und Bruckner, Beethoven und Grieg, viele große Komponisten werden intoniert. Auch ein Kinderkonzert und Jazz sind zu hören. Ein besonderer Gast ist die Sopranistin Angela Denoke, die bereits zum vierten Mal in Friedberg auftritt.

Singoldsand-Festival (22. bis 24. August): Das Festival in Schwabmünchen hat sich über die Jahre einen Ruf als kleines, aber sehr feines Event erarbeitet, das auch immer wieder Hochkaräter zu bieten hat. So auch in diesem Jahr. An der Singold tritt unter anderem die Band Juli auf, bekannt für ihren Song „Perfekte Welle“. Tickets gibt es online, auch kann vor Ort gecampt werden.

Herbstplärrer in Augsburg (23. August bis 8. September): Der Herbstplärrer lockt jedes Jahr Ende August viele Menschen nach Augsburg. In diesem Jahr gibt es wieder einige neue Fahrgeschäfte, ansonsten aber auch viel Altbewährtes. Der traditionelle Plärrerumzug verläuft in diesem Jahr wieder auf seiner Stammstrecke. In den beiden Festzelten Schaller und Binswanger ist jeden Abend Party angesagt. An den beiden Freitagen gibt es außerdem ein Feuerwerk.

Diese Veranstaltungen stehen in Norschwaben an

Stadtfest (2. bis 4. August): Seit 750 Jahren gibt es die Stadt Wertingen. Das wird auch im Rahmen des diesjährigen Stadtfestes groß gefeiert. Ein „hochkarätiges Musikprogramm“ versprechen die Organisatoren, beim Familientag am Sonntag kommen auch die Kinder auf ihre Kosten.

Parkfest in (3. und 4. August): Eigentlich hätte das Parkfest schon vor einigen Wochen stattfinden sollen. Doch das Hochwasser überflutete den Luitpoldhain, an Feiern war nicht zu denken. Nun wird das Fest nachgeholt. Am Samstag steht die Gemütlichkeit mit Blasmusik im Vordergrund, bei einer Rallye können Kinder am Sonntag Preise gewinnen.

Dreamland-Festival in Lauingen (30. August bis 1. September): Auf dem Gelände des T-Clubs findet erstmals das Dreamland statt. Und einige Stars sind am Start: neben Malle-Schlager-Stars wie Mia Julia und Isi Glück treten auf drei Bühnen auch die deutschen Rapper Ski Aggu, Nimo sowie das DJ-Duo HBz auf. Es gibt Shuttlebusse, die Lauingen aus dem Umland ansteuern.

Feste und Veranstaltungen in Westschwaben und dem Unterallgäu

Ulmer (31. Juli bis 17. August): Vor 18 Jahren erstmals ausgerichtet, hat sich das Weinfest in Ulm zu einer Besuchermagneten entwickelt. Drei Wirte schenken auf drei Arealen rund um das Münster edle Tropfen aus. Highlight in diesem Jahr: der limitierte Wein „Ulmaufhaltsam“, der auf dem Etikett das Wappen des Aufsteigers „SSV 1846 Ulm Fußball“ trägt.

Volksfest (9. bis 18. August): Bereits zum 72. Mal f findet zum 72. Mal das Günzburger Volksfest auf dem Festplatz am Auweg statt. Traditionell erwarten Gäste aus nah und fern aufregende Fahr- und Belustigungsgeschäfte, ein großes Festzelt mit regionalen Kapellen und Partybands sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. das Günzburger Volksfest auf dem Festplatz am Auweg statt. Traditionell erwarten Gäste aus nah und fern aufregende Fahr- und Belustigungsgeschäfte, ein großes Festzelt mit regionalen Kapellen und Partybands sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Skyline Park bei Nacht (14. August): In dem Freizeitpark im Unterallgäu wird am 14. August ein buntes Programm geboten. Es spielen Live-Bands, es gibt zusätzliche Essens- und Spielangebote. Die Öffnungszeit verlängert sich bis 0 Uhr. Höhepunkt ist ein nächtliches Feuerwerk.

Bayerischer Flohmarkt in (15., 17. und 18. August): Auf einem der größten Flohmärkte in Bayern wird im August wieder gefeilscht, was das Zeug hält. Standplätze dort sind begehrt, wer etwas verkaufen möchte, muss früh dran sein. Für Besucher gibt es ein großes kulinarisches Angebot.

Echo-Open-Air in (16. und 17. August): Erstmals findet in Mindelheim im Unterallgäu ein Musikfestival statt. Von Rock über Pop bis Reggae sind viele Musikrichtungen vertreten. Die Organisatoren setzen auf Regionales, viele Ehrenamtliche helfen mit.

Krumbacher Festwoche (30. August bis 8. September): Acht Blaskapellen und drei Bands sorgen in Krumbach für Unterhaltung. Rund um das Festzelt ist ein Vergnügunspark mit Fahrgeschäften und Spielbuden aufgebaut.

Im Raum Ingolstadt gibt es mehrere große Volksfeste

Barthelmarkt in (23. bis 26. August): Der Barthelmarkt im Manchinger Ortsteil Oberstimm hat eine lange Tradition. Er gilt als eines der ältesten Volksfeste in Deutschlands. Jährlich besuchen mehr als 250.000 Besucher das Fest.

Volksfest (30. August bis 10. September): Das Beilgrieser Volksfest beginnt traditionell am ersten Septemberwochenende. Höhepunkte sind die Kür der Volksfestkönigin und der festliche Umzug.

Volksfest in (30. August bis 8. September): Rund um das Volksfest in Eichstätt geht es sportlich zu. Ein Boxkampf im Festzelt steht ebenso auf dem Programm wie ein Halbmarathon. Zum Finale gibt es einen großen Festzug.

Volksfest (6. bis 17. Septemer): Von klassischer Blasmusik bis Partyschlager ist in den drei Festzelten für jeden was dabei. Erstmals gehört zum Programm auch ein Dartabend.