vor 37 Min.

Der Sommer in der Region ist heiß – ist das eigentlich noch normal?

Im Sommer 2023 gab es in der Region schon eine ganze Reihe heißer Tage. Ein Blick in die historischen Daten zeigt: Juni und Juli sind überdurchschnittlich warm.

Plus Sommer waren schon immer warm. Doch war der Sommer 2023 bisher einfach nur heiß oder auch außergewöhnlich heiß? Das zeigt ein Vergleich mit historischen Daten.

Von Jakob Stadler

Diesen Sommer zeigt die Sonne, was sie kann. Es wurde warm, heiß, oft lagen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Die einen genießen dieses Wetter. Andere leiden in Dachgeschosswohnungen, schwitzen in verglasten Bürogebäuden oder sorgen sich um ihre Gesundheit, weil ihnen die Hitze körperlich zusetzt. Und an manchen nagt mit Blick auf den Klimawandel die Frage: Ist das noch normal? Schließlich ist der bisherige Sommer unbestreitbar warm. Aber ein warmer Sommer an sich ist noch keine Nachricht. Etwa in Facebook-Kommentarspalten weisen viele Menschen ja nur allzu gern darauf hin: Heiße Sommer, das gab es schon früher. Ist dieser Sommer bereits außergewöhnlich?

Um das einschätzen zu können, hilft ein Blick auf historische Daten. Wir haben für das bisherige Jahr die Tagesdurchschnittstemperaturen an den Messstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Region mit dem langjährigen Mittelwert verglichen. Es zeigt sich: Zuletzt waren die meisten Tage deutlich heißer als üblich. Juni und Juli liegen deutlich über dem Schnitt.

