Nach Dauerregen und Hochwasser: Jetzt kommt die Sonne

Stark- und Dauerregen hielten Süddeutschland in den vergangenen Tagen in Atem – und auf Trab. Noch immer kämpfen zahlreiche Städte und Gemeinden in Bayern gegen die Fluten. Einigen Orten scheint das Schlimmste noch bevorzustehen. Der Schwerpunkt des Hochwassers hat sich von im Norden Schwabens entlang der Donau verlagert. Auch, wenn die Lage nach wie vor angespannt ist, eine gute Nachricht gibt es: Der Regen hat ein Ende.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet am Dienstag keine Wettergefahren mehr. Im Gegenteil: Die kommenden Tage versprechen mild und warm zu werden. Angekündigt hat der DWD einen "freundlichen Mix aus Sonne und Wolken" für Dienstag. Eine warme Meeresluftmasse strömt über Bayern.

Wetter aktuell: Sonnen-Wolken-Mix löst Regen ab

Der Tag startet überwiegend bedeckt. In Schwaben und Oberbayern lockert es jedoch auf. Am Dienstagnachmittag ist mit stärkerer Quellbewölkung zu rechnen, die sich gegen Abend jedoch auflöst. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht kann es bei 11 bis 7 Grad vereinzelt regnen.

Der Mittwoch beginnt mit einigen Schauer in Bayern, vor allem im Nordwesten. Auch in den Alpen ist im Tagesverlauf mit Regen zu rechnen. Einzelne Gewitter sind zudem möglich. Zwischen dem nördlichen Freistaat und den Alpen schaut es besser aus: Der Mittwoch bleibt laut DWD "heiter und trocken". Die Temperatur liegt bei angenehmen 19 bis 25 Grad.

Das Wetter bleibt überwiegend freundlich in Bayern

Auch am Donnerstag zeigt sich zunächst die Sonne. Ab Mittag wird es bewölkt, auch vereinzelte Schauer und Gewitter sind möglich. Zwischen 19 und 23 Grad sind drin, in Niederbayern teilweise bis zu 25 Grad.