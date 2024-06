Hochwasser-Warnungen: Welche Landkreise sind betroffen?

Die Hochwasserlage hat sich in vielen Teilen Bayerns noch nicht entspannt. In mehreren Landkreisen gilt noch immer die höchste Meldestufe.

Ganz Bayern und vor allem Schwaben erlebten ein Wochenende mit Extremwetter. Einige Regionen haben noch immer mit Dauerregen, Hochwasser und Erdrutschen zu kämpfen. Auch am Dienstag hat sich die Lage noch nicht überall entspannt. Es kommt zu Zug- und Schulausfällen. In einigen Landkreisen gelten noch immer Hochwasser-Warnungen.

Hochwasser-Warnungen in Bayern heute: Betroffene Landkreise

Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes konzentriert sich das Hochwasser in Bayern zunehmend auf die Donau, wo vielfach die höchste Meldestufe 4 erreicht ist. An den Zuflüssen sind die Höchststände weitgehend erreicht und das Hochwasser geht langsam zurück, nur lokal kommt es vorübergehend zu kleinen Wiederanstiegen. In diesen Landkreisen gilt die Meldestufe 4:

Aichach-Friedberg

Augsburg

Deggendorf

Dillingen

Donau-Ries

Eichstätt

Freising

Günzburg

Ingolstadt

Kelheim

Landshut

Neuburg-Schrobenhausen

Neu-Ulm

Passau

Pfaffenhofen an der Ilm

Regensburg

Schwandorf

Straubing-Bogen

Wetter in Bayern heute: Keine Unwetterwarnungen

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen vor Gewittern und Dauerregen in Bayern aufgehoben. Am Dienstagvormittag erwartet er in Bayern einen Mix aus Sonne und Wolken. An den Alpen sind später aber auch wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperatur steigt auf 20 bis 25 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch beginnt es auch in Unterfranken wieder zu regnen. Tagsüber fällt im Norden Bayerns und an den Alpen schauerartiger Regen, auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Dazwischen bleibt es trocken. Die Temperaturhöchstwerte liegen dabei zwischen 19 und 25 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag klingt der Regen ab. Morgens scheint dann zunächst die Sonne. Ab Mittag sind aber wieder einzelne Schauer und Gewitter vom Bergland ausgehend möglich. Dabei wird es zwischen 19 und 23 grad warm, in Niederbayern sogar bis zu 25 Grad.

Der Freitag wird oft sonnig, im Süden mit Schauern und Gewittern aber eher nass. Die Temperatur steigt auf maximal 19 bis 25 Grad.