Wie wird das Wetter zum EM-Spiel Deutschland – Dänemark?

Wer zum EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag ein Public Viewing in Bayern besucht, kann sich wohl auf gutes Wetter freuen. Die Vorhersagen für Augsburg, München, Nürnberg, Regensburg und Ingolstadt.

Am Samstag wird es ernst für die deutsche Nationalelf. Das DFB-Team muss bei der Heim-EM im Achtelfinale gegen Dänemark ran. Wer die Partie nicht zu Hause am Fernseher schauen will und lieber mit vielen Fans gemeinsam feiert – oder trauert –, kann eines der zahlreichen Public Viewings in Bayern besuchen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Wetter beim EM-Public-Viewing in Bayern am Samstag

Bislang sieht die Wettervorhersage nach mehreren gewittrigen Tagen für Bayern am Samstag gut aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zum Start ins Wochenende viel Sonne. Bis zum Abend wird es mit 29 bis 34 Grad verbreitet heiß und es bleibt meist trocken. Erst in der Nacht zum Sonntag ziehen teilweise schwere Gewitter und heftiger Starkregen von Südwest nach Nordost. Am schlimmsten wird es voraussichtlich das westliche Franken treffen. In Ober- und Niederbayern ist das Risiko gering.

Augsburg

In Augsburg steigt die Temperatur am Samstag tagsüber auf bis zu 32 Grad. Am Abend erwartet Wetterkontor noch immer 27 Grad. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken ab, regnen soll es voraussichtlich erst in der Nacht.

München

Nachdem in München die Fanzone zur Fußball-EM am Mittwoch wegen der Gewittergefahr teilweise gesperrt wurde, sieht die Vorhersage für Samstag gut aus. Nach heißen 33 Grad tagsüber liegt die Temperatur auch am Abend noch bei warmen 28 Grad. Mit Regen rechnet Wetterkontor erst in der Nacht.

Nürnberg

Ähnlich sieht es in Nürnberg aus. Dort wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Die Temperatur steigt am Nachmittag auf 33 Grad. Am Abend werden noch 28 Grad erwartet. In der Nacht ziehen voraussichtlich Gewitter auf.

Regensburg

Auch Fußballfans in Regensburg können sich voraussichtlich auf einen warmen und trockenen EM-Abend freuen. Am Abend liegt die Temperatur noch immer bei 28 Grad. Regen wird erst in der Nacht erwartet.

Ingolstadt

In Ingolstadt bleibt es während des EM-Spiels wahrscheinlich ebenfalls trocken. Bei bis zu 29 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. In der Nacht steigt dann das Gewitterrisiko.

Wetterdienst erwartet heftige Unwetter in Baden-Württemberg am Samstag

Während das Wetter in Bayern am Samstagabend voraussichtlich stabil bleibt, erwartet der DWD in Baden-Württemberg heftige Unwetter. Die Meteorologen des Wetterdienstes rechnen in Baden sogar mit möglichen Tornados. Der Vorhersage zufolge könnten extreme Gewitter von Frankreich her nach Baden ziehen. Sie sollen bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner, Orkanböen und heftigen Starkregen von 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden bringen.