Wohnungsmangel in München: Stadtbild darf nicht oberste Priorität haben

Viel zu wenig haben sich Politikerinnen und Politiker der verantwortlichen Parteien in den vergangenen Jahren für den Bau von Wohnraum eingesetzt. Die Folgen spürt man vielerorts: Eine bezahlbare Wohnung in manch deutscher Großstadt zu finden, ist für Normalverdiener schwierig, für Rentner oder Alleinerziehende nahezu unmöglich. Besonders angespannt ist die Lage in München. Daran muss sich etwas ändern.

Bürgerinitiative „Hochhausstop“ wirkt realitätsfern

Die Entscheidung des Münchner Stadtrats, Wohnraum auch durch Hochhäuser zur Verfügung zu stellen, ist daher richtig. Die Bürgerinitiative „Hochhausstop“ wirkt hingegen weit entfernt von der Lebensrealität vieler Bürgerinnen und Bürger: Nicht nur hat die Politik zu wenige neue Wohnungen gebaut, nun setzen sich einige Politiker auch noch aktiv gegen Neubauprojekte ein. Auf allen möglichen Kanälen wird die Werbetrommel gerührt, um die Hochhäuser zu verhindern. Hätte es in den vergangenen Jahren ein solches Engagement für den Bau von mehr Wohnungen gegeben, der Wohnungsmangel in Deutschland wäre deutlich geringer.

Dabei steht außer Frage, dass hohe Gebäude einen Einfluss auf das Stadtbild haben. Trotzdem sind neue Hochhäuser alternativlos. Die Fläche in einer Großstadt wie München ist knapp und teuer. Um trotzdem den benötigten Wohnraum zu schaffen, muss zwangsläufig auch in die Höhe gebaut werden. Das Stadtbild darf dabei nicht oberste Priorität haben. Denn das schönste Panorama bringt keinem Münchner etwas, wenn er oder sie keine Wohnung findet.