S-Bahn München

Zahlreiche Ausfälle auf wichtiger Münchner S-Bahn-Linie

Auf der Linie S3 der S-Bahn zwischen Maisach und Deisenhofen kommt es am Dienstag zu zahlreichen Zugausfällen des Zehn-Minuten-Takts. Diese Bahnen sind betroffen.
Von Dominik Schätzle
    Auf der Linie S3 kommt es am Dienstag zu einigen Zugausfällen.
    Auf der Linie S3 kommt es am Dienstag zu einigen Zugausfällen.

    Auf der Linie S3 der Münchner S-Bahn fallen am Dienstag zahlreiche Züge aus. Das teilt die Deutsche Bahn auf ihrer Seite zur Betriebslage der S-Bahn München mit. Als Grund nennt die Bahn eine technische Störung an einem Zug. Am Nachmittag und Abend verkehren einige Züge in beiden Richtungen deshalb nicht auf der Strecke zwischen Maisach und Deisenhofen.

    S-Bahn München: Ausfälle auf der S3 am Dienstag

    Bereits seit kurz nach 16 Uhr am Dienstag mussten sich Pendlerinnen und Pendler demnach auf Unannehmlichkeiten einstellen und fielen bereits erste Züge aus. Doch es kommt bis in den Abend hinein zu weiteren ausfallenden Bahnen. Diese Züge des Zehn-Minuten-Takts sind am Dienstag noch betroffen:

    • S3 Deisenhofen: Abfahrt 17.20 Uhr (am Ostbahnhof Abfahrt 17.37 Uhr) – Ankunft in Maisach 18.18 Uhr
    • S3 Maisach: Abfahrt 18.00 Uhr (am Ostbahnhof Abfahrt 18.42 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 19.01 Uhr
    • S3 Maisach: Abfahrt 18.20 Uhr (am Ostbahnhof Abfahrt 19.02 Uhr) – Ankunft in Deisenhofen 19.21 Uhr

    Am Abend soll Störung der S3 in München behoben sein

    Außerdem könne es, so heißt es bei der Bahn, auch zu weiteren Ausfällen von S-Bahnen auf der Strecke kommen. Am Abend soll die Störung wieder behoben sein.

    Erst vor rund drei Wochen war es auf derselben Strecke zwischen Maisach und Deisenhofen schon einmal zu einer größeren Störung gekommen. Damals war der Grund die Reparatur an einem Signal.

